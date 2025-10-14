Мать с ребенком сгорели заживо в своем доме Пожар в частном доме в Красноярском крае унес жизнь матери с ребенком

Мать с ребенком погибли при пожаре в Красноярском крае, сообщили в местном СК. Дом в селе Арейском Емельяновского района вспыхнул в ночь на 14 октября. Сообщение о возгорании поступило от соседей. Прибывшие на место экстренные службы потушили возгорание и нашли в доме мертвую женщину с трехлетним сыном.

Еще один ребенок — двухлетняя дочь женщины — доставлен в медицинское учреждение с признаками отравления продуктами горения, — уточнили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. Следственный отдел по Емельяновскому району ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины пожара.

Ранее красноярские экстренные службы потушили пожар в жилом пятиэтажном здании в Сосновоборске. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений. Из здания эвакуировали 200 человек. Один житель умер, травмы получили еще двое. 28 жильцов пострадавшего дома на время переселили в здание местного лицея.