Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 08:53

Мать с ребенком сгорели заживо в своем доме

Пожар в частном доме в Красноярском крае унес жизнь матери с ребенком

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мать с ребенком погибли при пожаре в Красноярском крае, сообщили в местном СК. Дом в селе Арейском Емельяновского района вспыхнул в ночь на 14 октября. Сообщение о возгорании поступило от соседей. Прибывшие на место экстренные службы потушили возгорание и нашли в доме мертвую женщину с трехлетним сыном.

Еще один ребенок — двухлетняя дочь женщины — доставлен в медицинское учреждение с признаками отравления продуктами горения, — уточнили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. Следственный отдел по Емельяновскому району ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины пожара.

Ранее красноярские экстренные службы потушили пожар в жилом пятиэтажном здании в Сосновоборске. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений. Из здания эвакуировали 200 человек. Один житель умер, травмы получили еще двое. 28 жильцов пострадавшего дома на время переселили в здание местного лицея.

Красноярский край
пожары
смерти
матери
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гарик Харламов открыл «Зону комфорта»
В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы
Ценность света: как современные окна повышают стоимость жилья
Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой
В России повысят исполнительский сбор до 12%
Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край
Посол Франции высказался о конфискации активов России
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой
«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке
Россиянам в Египте объявили «сухой закон»
В Китае признались, что военные потеряли дар речи из-за российской подлодки
Киркоров не вступил в наследство отца
Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США
Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы
Из европейской страны выдворили русскоязычного пенсионера
«Я решил стать добровольцем»: Лондон обвинили в убийствах жителей ДНР
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
На Украине раскрыли цель Зеленского на встрече с Трампом
В Госдуме рассказали, нужно ли заставлять россиян прививаться от гриппа
Актриса Розанова ответила на слухи о риске лишиться зрения из-за катаракты
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.