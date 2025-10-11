При пожаре в Красноярском крае погиб человек МЧС РФ: в Сосновоборске при пожаре в жилом доме погиб человек и ранены еще двое

При пожаре в жилом пятиэтажном здании в Сосновоборске Красноярского края погиб человек, сообщила пресс-служба МЧС России. Известно, что были травмированы еще два жильца дома. Пожар был успешно локализован.

Один человек погиб, двое пострадали. 28 человек размещены в ПВР (местный лицей), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м., что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений. По предварительным данным, возгорание началось в одной из квартир жилого здания и быстро распространилось на верхние этажи и кровлю. Благодаря оперативным действиям и своевременному обнаружению пожара все проживающие в доме люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Эвакуировались 200 человек.

