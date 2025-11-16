В Подмосковье загорелся вагон электрички В Орехово-Зуево из-за пожара в электричке эвакуировано 30 человек

Вагон электропоезда загорелся в городе Орехово-Зуево Московской области, сообщает Telegram-канал «112». Из электрички эвакуировали 30 человек.

Как сообщается, возгорание произошло в тамбуре пятого вагона. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. На место происшествия едут две бригады спасателей. Причины инцидента выясняются.

Ранее стало известно о масштабном пожаре в Оренбурге, где загорелась кровля многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Спасательные службы оперативно эвакуировали 220 человек, включая 48 детей, и к настоящему моменту известно об одном пострадавшем.

До этого пожар в жилой квартире на улице Ломоносова в Екатеринбурге был ликвидирован без человеческих жертв. Возгорание домашнего имущества на площади 40 квадратных метров было устранено силами 22 пожарных при участии восьми единиц специальной техники за 35 минут.

Также крупный пожар произошел в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.