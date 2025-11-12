Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 23:25

Пожар на 1400 «квадратов» вспыхнул в жилом доме в Оренбурге

В Оренбурге горит 1400 квадратных метров крыши жилого дома, есть пострадавший

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Оренбурге произошло масштабный пожар кровли многоквартирного жилого дома, сообщили в пресс-службе местного МЧС. К настоящему времени площадь пожара составляет 1400 квадратных метров. Есть один пострадавший.

В Оренбурге происходит возгорание кровли многоквартирного жилого дома. Предварительно, площадь пожара 1400 квадратных метров, — сказано в публикации.

Спасательные службы эвакуировали 220 человек, включая 48 детей, отметили в ведомстве. На месте происшествия работают 56 сотрудников МЧС и 22 единицы спецтехники.

Ранее в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ в Горловке пострадали четверо сотрудников МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пожарные спаслись, успев вовремя покинуть автоцистерну перед взрывом беспилотника.

До этого пожар в жилой квартире на улице Ломоносова в Екатеринбурге был ликвидирован без человеческих жертв. Возгорание домашнего имущества на площади 40 квадратных метров было устранено силами 22 пожарных при участии восьми единиц специальной техники за 35 минут.

пожары
Оренбург
МЧС
пострадавшие
