Пожар на 1400 «квадратов» вспыхнул в жилом доме в Оренбурге

Пожар на 1400 «квадратов» вспыхнул в жилом доме в Оренбурге В Оренбурге горит 1400 квадратных метров крыши жилого дома, есть пострадавший

В Оренбурге произошло масштабный пожар кровли многоквартирного жилого дома, сообщили в пресс-службе местного МЧС. К настоящему времени площадь пожара составляет 1400 квадратных метров. Есть один пострадавший.

В Оренбурге происходит возгорание кровли многоквартирного жилого дома. Предварительно, площадь пожара 1400 квадратных метров, — сказано в публикации.

Спасательные службы эвакуировали 220 человек, включая 48 детей, отметили в ведомстве. На месте происшествия работают 56 сотрудников МЧС и 22 единицы спецтехники.

