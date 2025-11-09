Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 15:52

Жилой дом в Екатеринбурге охватил мощный пожар

В Екатеринбурге эвакуировали 40 человек из-за мощного пожара

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пожар в жилой квартире на улице Ломоносова в Екатеринбурге ликвидирован без человеческих жертв, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Возгорание домашнего имущества на площади 40 квадратных метров было устранено силами 22 пожарных при участии восьми единиц специальной техники за 35 минут.

До прибытия спасателей здание покинули 40 жильцов, которые после ликвидации огня вернулись в свои апартаменты. Проверка газовой службы не выявила утечки газа, опровергнув первоначальную информацию о хлопке газовоздушной смеси. Специалисты продолжают устанавливать причину повреждения оконных конструкций.

Ранее губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ сообщил о гибели шести человек и травмировании одного при масштабном возгорании на парфюмерном складе в турецком городе Диловасы. По его данным, эксперты в настоящее время проводят работу по установлению причин возникновения мощного пожара.

Кроме того, сообщалось о гибели 10 человек при возгорании в доме престарелых на территории Боснии и Герцеговины. Согласно официальным данным, порядка 20 человек получили повреждения различной степени тяжести.

Екатеринбург
пожары
эвакуации
МЧС
