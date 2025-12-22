Несколько школ Петербурга эвакуировали после тревожных звонков Сообщения о минировании стали причиной эвакуации нескольких школ в Петербурге

Петербургские школы стали объектами сообщений о минировании утром 22 декабря, сообщает Telegram-канал «78». В ряде учебных заведений, включая школу № 164, прошли эвакуации, но проверки правоохранителей не выявили опасности.

По данным из соцсетей, аналогичные происшествия затронули школу № 160 и лицей № 378. После завершения осмотров ученики возвращаются к занятиям, говорится в сообщении.

Ранее в оперативных службах сообщили, что анонимный звонок о минировании привел к эвакуации людей из комплекса «ВТБ Арена» в Москве. На момент поступления угрозы в здании проходил концерт и функционировал торговый центр «Арена плаза». После этого поступило сообщение о возможном подрыве объекта.

Кроме того, сообщения о минировании привели к массовой эвакуации пассажиров поездов на западе Украины. Движение составов было остановлено, в том числе поездов маршрутов Перемышль — Киев, Киев — Ужгород и Киев — Будапешт.

Также вокзал Штутгарта срочно эвакуировали из-за найденного багажа с опасными жидкостями. После проверки службами движение поездов на главном транспортном узле города было восстановлено.