Западную Украину накрыла волна «минирований» поездов

На западе Украины массово эвакуируют пассажирские составы после сообщений о минировании, пишет издание «Страна.ua». По его информации, друг за другом были остановлены поезда Перемышль — Киев, Киев — Ужгород и Киев — Будапешт.

Ранее пресс-служба пограничной полиции Молдавии сообщала, что в республике взрывотехники проверяют поезд Бухарест — Киев после анонимного сообщения о возможном минировании, которое поступило на горячую линию компании «Железные дороги Украины» от неизвестного мужчины. В ведомстве добавили, что после получения информации были задействованы сотрудники всех компетентных органов. Состав состоит из четырех вагонов и находится на контрольно-пропускном пункте «Вэлчинец» на выезде из страны.