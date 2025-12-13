Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 19:00

Западную Украину накрыла волна «минирований» поездов

На западе Украины эвакуируют пассажиров поездов из-за слухов о минировании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На западе Украины массово эвакуируют пассажирские составы после сообщений о минировании, пишет издание «Страна.ua». По его информации, друг за другом были остановлены поезда Перемышль — Киев, Киев — Ужгород и Киев — Будапешт.

Массовое «минирование» поездов на Западной Украине. Вслед за остановкой поезда Перемышль — Киев из-за поступивших сообщений о минировании аналогичные звонки поступили по поездам Киев — Ужгород и Киев — Будапешт, — говорится в материале.

Ранее пресс-служба пограничной полиции Молдавии сообщала, что в республике взрывотехники проверяют поезд Бухарест — Киев после анонимного сообщения о возможном минировании, которое поступило на горячую линию компании «Железные дороги Украины» от неизвестного мужчины. В ведомстве добавили, что после получения информации были задействованы сотрудники всех компетентных органов. Состав состоит из четырех вагонов и находится на контрольно-пропускном пункте «Вэлчинец» на выезде из страны.

