Одессу пора забирать: как западенцы выгоняют русских из города

Жители Одессы жалуются на наплыв в город агрессивно настроенных жителей Западной Украины. Эксперты полагают, что это сознательная миграционная политика нового главы города, рассчитанная на подавление любого инакомыслия и провоцирование России. Зачем Киеву замещение населения Одессы, как отреагирует РФ на новую волну антироссийского террора — в материале NEWS.ru.

Как западные украинцы ущемляют права коренных одесситов

После назначения Сергея Лысака на пост главы администрации Одессы в город нахлынуло огромное количество выходцев с Западной Украины. Это приводит к конфликтам с местными жителями, сообщила одесситка журналистам. Приезжие ведут себя вызывающе, оскорбляют горожан и общаются на западных наречиях украинского языка. При этом коренное население не может ничего противопоставить этому напору, поскольку запугано.

Житель Одессы, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил эту информацию в беседе с NEWS.ru. «В последнее время гости проявляют все больше агрессии. Они едут в украинский город, а приезжают в русский. Языковые патрули и идиоты-активисты, которые качают права из-за русского языка, не просто раздражают. У нас есть стойкое ощущение, что и нас, и город просто душат. После ухода Геннадия Труханова и назначения Лысака это ощущение усиливается. К экс-мэру было много вопросов, но он свой. Лысак — чуждое природное явление», — отметил одессит.

Нынешняя военная администрация города была назначена в середине октября после увольнения Труханова, которого обвинили в наличии российского паспорта. Несмотря на акции протеста местного населения, градоначальника лишили украинского гражданства и отстранили от должности распоряжением Владимира Зеленского.

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о новом главе Одессы Лысаке

Новый мэр города Лысак — бывший глава днепропетровского управления Службы безопасности Украины, предположительно, связанный с «Девяткой» — крупнейшей ОПГ страны.

По мнению представителей украинской оппозиции и российских экспертов, его назначение связано с тем, что Зеленский захотел усилить контроль над городом, подавить всякое инакомыслие и намеки на сопротивление властям в Киеве.

По мнению депутата Госдумы, политконсультанта Анатолия Вассермана, наплыв выходцев с Западной Украины в Одессу может происходить в рамках масштабной провокации.

«Все действия центральной украинской власти, начиная с публикации поддельного российского паспорта Труханова и заканчивая назначением на должность главы города Лысака, боевика и террориста с репутацией полного отморозка, сознательно направлены на провоцирование конфликта», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Почему украинские власти разжигают межнациональный конфликт в Одессе

Эксперты заявили, что массовое переселение в Одессу выходцев с Западной Украины носит искусственный характер. По их словам, украинские власти преследуют идеологические и политические цели.

Юрист, учредитель фактчекингового ресурса «Сенсаций.Нет» Александр Фролов в беседе с NEWS.ru назвал странным наплыв новых жителей в город.

«Я не понимаю, зачем туда ехать западным украинцам. У них все относительно спокойно. Прилеты российских ракет бывают, но переезжать в совершенно неспокойную Одессу, которую утюжат наши доблестные войска, особенно после нападения Украины на танкеры в Черном море… На такое могут добровольно подписаться только альтернативно одаренные люди», — предположил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если речь идет об организованной внутренней миграции, то можно говорить о провоцировании конфликта со стороны украинских властей, подчеркнул он.

«Если обратиться к довоенным переписям населения, Одесса — это русско-еврейский по национальному составу город. В 2001 году себя называли украинцами едва ли половина его жителей. Западная Украина культурно, лингвистически и ментально куда ближе к Польше. При такой разнице менталитетов беспорядки буду весьма вероятны, если не неизбежны», — отметил эксперт.

Житель Одессы подтвердил эту информацию. «15 лет назад число людей, которые говорят по-украински, в городе составляло считаные проценты, даже меньше. Националистов было человек пятьдесят от силы. Даже во времена Майдана 2014 года русские и пророссийски настроенные жители легко, уверенно и убедительно превосходили заукраинцев. Все закончилось тем, что в Одессу завезли радикалов, которые устроили 2 мая», — напомнил одессит.

Вассерман усмотрел во внутренней миграции западенцев элемент демонстративной националистической политики.

«Киевский правящий режим провозгласил жителей Галичины идеальным образцом украинства. Поэтому он не только разрешает, а требует, чтобы активные западенцы насильственно подгоняли всех остальных жителей под свой образец», — пояснил парламентарий.

По мнению Фролова, такой социальный эксперимент можно было доверить только человеку вроде Лысака. «Он украинский военный. Понятно, как он работает, подо что у него заточены мозги. Это совсем не развитие города. Тут другие цели, которые сопряжены с насилием», — подчеркнул юрист.

Вассерман отметил, что миграция западенцев нужна для того, чтобы не просто окончательно запугать местное население, но и начать масштабные репрессии с чистками и посадками в тюрьмы русских одесситов. По его словам, задача Киева — заменить их новоприбывшим контингентом.

Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это делается для того, чтобы хоть кто-то сопротивлялся нашим освободительным войскам, когда они дойдут до Одессы. У Киева будет возможность заявить, что Одесса не вернулась на Родину, а якобы захвачена Россией», — подчеркнул эксперт.

Как может ответить Россия на попытки украинизации Одессы

Вспышки насилия и нарастание напряженности между двумя группами населения Одессы неизбежно произойдут, отметили эксперты.

«В Одессе начался, а вернее обострился террор. Я не думаю, что он вновь достигнет того же накала, какой случился 2 мая 2014 года, когда были массовые убийства. Адекватное население города слишком подавлено и боится, но террор за инакомыслие и несоответствие „эталонному украинству“ все равно произойдет», — заявил Вассерман.

По словам жителя города, украинизация Одессы перешла все рамки разумного. «Украинизация перестала быть ползучей. Улицы Одессы переименованы в честь антигероев вроде нациста Максима Чайки. Из города настойчиво пытаются сделать „Одесу“. Но есть уверенность в том, что город выстоит. Одесса и не такое переживала», — подчеркнул он.

По словам Вассермана, политику руководства Украины в городе можно расценивать как попытку побудить ВС РФ к активным боевым действиям.

«Это попытка выманить нас на активные боевые действия в тех местах, где это нам неудобно. Террор в Одессе по отношению к русскому населению может стать именно таким поводом. Но мы не клюнем на эту провокацию и продолжим перемалывать силы противника там, где удобно нам. Когда они будут на последнем издыхании, дело дойдет до Одессы», — отметил депутат.

По мнению Фролова, новая волна гонений на русских в Одессе вызовет широкий общественный резонанс в России. Тем не менее нужно проявить сдержанность, подчеркнул он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В нашей стране огромное число так называемых турбопатриотов, которые с диванов у себя дома требуют прямо завтра взять Одессу, Николаев и другие города. Но Россия не должна вестись ни на какие провокации, даже абсолютно отбитого эсбэушника-управленца во главе Одессы. Одна из целей СВО — это денацификация Украины. Когда она будет выполнена, данная проблема в Одессе отпадет естественным образом. На всей территории Украины или там, что от нее останется», — заключил эксперт.

