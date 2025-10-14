Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 18:04

На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства

Зеленский назначит новым главой Одессы Лысака

После лишения мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать в регионе городскую военную администрацию. Ее новым главой будет назначен Сергей Лысак, который занимал аналогичную должность в Днепропетровской областной военной администрации (ОВА), передает издание «Думская».

Пока в администрации президента не комментировали данную информацию. Отмечается, что после лишения гражданства Труханов не может занимать политические должности в стране.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Кроме того, аналогичные меры были предприняты в адрес бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Как объяснил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, таким образом президент Украины инициировал процедуру смены городских глав без проведения выборов. По его словам, Зеленский планирует установить контроль над избирательным потенциалом Одессы. Бывший парламентарий подчеркнул, что последнее воскресенье октября этого года является конституционно установленной датой выборов, однако на Украине было отменено голосование за мэров городов.

