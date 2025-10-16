Раскрыто, какие обвинения планируют предъявить бывшему мэру Одессы

Бывшему главе Одессы Геннадию Труханову, лишенному гражданства Украины, планируют предъявить обвинение в совершении экономических преступлений, сообщает местное издание «Думская». Информация о готовящемся уголовном преследовании поступила от информированных источников газеты.

Первоначально против политика планировалось дело о государственной измене, однако правоохранительные структуры решили отложить данное обвинение. По сведениям издания, следствие рассчитывает, что собрать доказательства по экономической статье будет проще.

Ранее Труханов опроверг сообщения о наличии у него гражданства Российской Федерации. Экс-градоначальник заявил, что располагает необходимыми документальными подтверждениями для опровержения данной информации.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил экс-мэра Одессы гражданства с целью установления контроля над финансовыми потоками от контрабандной деятельности. По словам главы региона, устранение градоначальника планировалось в течение длительного периода.