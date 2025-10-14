Президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства ради установления контроля над доходами от контрабанды, уверен губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своем Telegram-канале он отметил, что убрать чиновника хотели давно.

Настоящая причина очевидна: Зеленскому нужно расчистить место и установить полный контроль над финансовыми потоками Одессы, включая доходы от контрабанды. Убрать Труханова у него никак не получалось, в ход пошли все средства, — сказано в публикации.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что решение Зеленского лишить гражданства Труханова связано с его стремлением держать население в страхе. Он также отметил, что украинский лидер давно перестал пользоваться авторитетом.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь заявил, что указ Зеленского о лишении гражданства Труханова и Царева является юридически ничтожным. По его словам, все распоряжения действующего украинского руководства не имеют легитимной силы.