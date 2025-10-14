Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 18:30

«Не поможет»: сенатор о целях Зеленского при лишении Труханова гражданства

Сенатор Джабаров: Зеленский пытается запугать украинцев лишением гражданства

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Решение президента Украины Владимира Зеленского лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова связано с его стремлением держать население в страхе, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что украинский лидер уже потерял авторитет, и долго запугивать людей у него не получится.

Я думаю, это все одна кампания по разрыву любых связей с Россией. [лишение Труханова гражданства] — это приведение общества в состояние страха, чтобы люди боялись и не шли против власти, чтобы поддержали Зеленского при любом раскладе. Но это ему не поможет, потому что он полностью потерял авторитет среди населения, его просто боятся. Но страх — дело ненадежное. Рано или поздно он проходит, и люди просто перестанут это терпеть, — объяснил Джабаров.

Он отметил, что у Зеленского не было оснований для лишения Труханова украинского паспорта. По словам сенатора, человек не может быть лишен гражданства, приобретенного с рождения.

Какое моральное право даже у главы государства лишать паспорта своего гражданина? Есть такая форма лишения гражданства, но только приобретенного. Но когда человек от рождения является гражданином той же Украины, какое право имеет Зеленский лишать его паспорта? А куда он должен деваться? А если ни одна страна не примет его, на необитаемом острове нужно поселиться? — подытожил Джабаров.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Труханова. В связи с этим он утратил право занимать должность главы Одессы.

Украина
Владимир Зеленский
Одесса
сенаторы
Софья Якимова
С. Якимова
