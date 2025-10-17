Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 09:06

На Украине заподозрили жену главы ОВА в наличии российского паспорта

Труханов заявил, что жена главы Одесской ОВА Кипера имеет российский паспорт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лишенный украинского гражданства бывший мэр Одессы Геннадий Труханов выдвинул обвинение в адрес супруги главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, заявив о наличии у нее действующего российского паспорта, передает УНИАН. По словам Труханова, Ирина Кипер обновила свой российский паспорт в 2020 году и получила водительское удостоверение.

Я не утверждаю, я прошу проверить так же тщательно, как проверяли меня. В 2020 году получила права, есть счет в банке за границей на девичью фамилию, так, она изменила ее с российским паспортом, на счету есть средства, счет действующий, как и документ. Она ведет бизнес с РФ, — сказал Труханов.

Ранее стало известно, что Геннадию Труханову после лишения гражданства планируется предъявить обвинения в экономических преступлениях. Изначально рассматривалось уголовное дело о государственной измене, но правоохранительные органы приняли решение отложить это обвинение. Следователи рассчитывают, что собрать доказательную базу по статьям экономической направленности будет значительно проще.

До этого Труханов опроверг распространяемую информацию о наличии у него гражданства Российской Федерации. Мэр заявил, что располагает всеми необходимыми документами, способными опровергнуть эти сведения.

Геннадий Труханов
Одесса
Украина
политика
