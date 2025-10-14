Бывший премьер Украины высказался о лишении гражданства Труханова и Царева

Указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова и экс-­депутата Верховной рады Олега Царева является юридически ничтожным, заявил NEWS.ru бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он отметил, что все распоряжения действующего украинского руководства не имеют легитимной силы.

Зеленский уже кого только не лишал гражданства. Что я буду это комментировать каждый раз? Например, он и меня лишил гражданства. Так что я не хочу комментировать всякую, грубо говоря, с моей точки зрения, чепуху. Он нелегитимный президент, вот это самое главное. Все его указы — нелегитимны и юридически ничтожны. Но он продолжает творить из-за того, что ему, так сказать, создали такую обстановку, — высказался Азаров.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства Украины. Теперь бывший мэр Одессы не сможет занимать пост главы города. Кроме того, гражданства были лишены бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.