Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 16:24

Бывший премьер Украины высказался о лишении гражданства Труханова и Царева

Азаров: указ лишить Труханова и Царева гражданства Украины юридически ничтожен

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова и экс-­депутата Верховной рады Олега Царева является юридически ничтожным, заявил NEWS.ru бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он отметил, что все распоряжения действующего украинского руководства не имеют легитимной силы.

Зеленский уже кого только не лишал гражданства. Что я буду это комментировать каждый раз? Например, он и меня лишил гражданства. Так что я не хочу комментировать всякую, грубо говоря, с моей точки зрения, чепуху. Он нелегитимный президент, вот это самое главное. Все его указы — нелегитимны и юридически ничтожны. Но он продолжает творить из-за того, что ему, так сказать, создали такую обстановку, — высказался Азаров.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства Украины. Теперь бывший мэр Одессы не сможет занимать пост главы города. Кроме того, гражданства были лишены бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

Украина
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Одесса
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назначил нового посла России в Австрии
Экс-нардеп ответил, почему Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Россиянин жестко поплатился за денежные переводы ВСУ
Садальский заступился за Лайму Вайкуле
Милонов раскритиковал родителей за покупки детям поделок
В правительстве раскрыли уровень безработицы в стране
Жителей нескольких районов Екатеринбурга напугал сильный грохот
Не замерзнуть на льду: советы по выбору экипировки для зимней рыбалки
Артист балета с ликом Путина на груди лишился гражданства Украины
Верховный суд оставил в силе приговор экс-сотруднице Центробанка России
Бывший премьер Украины высказался о лишении гражданства Труханова и Царева
Мишустин раскрыл, насколько выросли зарплаты россиян в 2025 году
День анестезиолога — профессиональный праздник виртуозов сна
В Ростове возбуждено дело против заместителя главы регионального МЧС
Операция, отказ от «Сватов», съемки у Кеосаяна: как живет Федор Добронравов
Зампрокурора Белгородской области задержали за взятку
В России появился спрос на вырванные зубы
«Безблагодатные деньги»: Милонов жестко прошелся по идее с казино на Алтае
Рютте разбавил заседание НАТО советским анекдотом про Lada
«Никто не услышит»: политолог об ответе США на слова Лукашенко о сделке
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.