Экс-нардеп раскрыл смысл решения Зеленского лишить Труханова гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал процедуру смены городских глав без проведения выборов, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинский лидер планирует установить контроль над избирательным потенциалом Одессы после лишения гражданства мэра города Геннадия Труханова.

Такая спецоперация проведена, чтобы в дальнейшем взять под контроль электоральную базу Одессы. Думаю, не будут трогать [Бориса] Филатова (мэр Днепра. — NEWS.ru), а точнее Филатова в Днепропетровске. Днепр тронут, потому что там есть проблемы. Скорее всего, не будут трогать [Игоря] Терехова (мэр Харькова. — NEWS.ru), тот готов [поспорить] с любым, лишь бы власть была у него. Будут у них проблемы, я думаю, с [Андреем] Садовым (мэр Львова. — NEWS.ru), потому что за ним стоят поляки, серьезные спецслужбы и вообще Польша. Так Зеленский создал прецедент, как убрать мэра города без проведения выборов, — отметил Олейник.

Он подчеркнул, что последнее воскресенье октября этого года является конституционно установленной датой выборов, однако на Украине было отменено голосование за мэров городов. Так, по словам экс-депутата Рады, президент Украины стремится взять под свой контроль все уровни власти.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. В связи с этим он утратил право занимать должность главы города.