Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 17:30

Экс-нардеп раскрыл смысл решения Зеленского лишить Труханова гражданства

Экс-нардеп Олейник: Зеленский запустил процесс смены мэров городов без выборов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал процедуру смены городских глав без проведения выборов, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинский лидер планирует установить контроль над избирательным потенциалом Одессы после лишения гражданства мэра города Геннадия Труханова.

Такая спецоперация проведена, чтобы в дальнейшем взять под контроль электоральную базу Одессы. Думаю, не будут трогать [Бориса] Филатова (мэр Днепра. — NEWS.ru), а точнее Филатова в Днепропетровске. Днепр тронут, потому что там есть проблемы. Скорее всего, не будут трогать [Игоря] Терехова (мэр Харькова. — NEWS.ru), тот готов [поспорить] с любым, лишь бы власть была у него. Будут у них проблемы, я думаю, с [Андреем] Садовым (мэр Львова. — NEWS.ru), потому что за ним стоят поляки, серьезные спецслужбы и вообще Польша. Так Зеленский создал прецедент, как убрать мэра города без проведения выборов, — отметил Олейник.

Он подчеркнул, что последнее воскресенье октября этого года является конституционно установленной датой выборов, однако на Украине было отменено голосование за мэров городов. Так, по словам экс-депутата Рады, президент Украины стремится взять под свой контроль все уровни власти.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. В связи с этим он утратил право занимать должность главы города.

Владимир Зеленский
Украина
Одесса
Геннадий Труханов
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию после одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Хакеры объявили «охоту» на одну категорию молодых людей
Медведев «разоблачил» женщин, которые идут в политику
Пугачева почтила память российского модельера
ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.