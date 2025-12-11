Жительница Одессы пожаловалась на поведение приезжих с Западной Украины

После назначения Сергея Лысака главой Одессы в городе стало заметно больше приезжих из западных областей Украины, сообщила РИА Новости местная жительница. По словам женщины, они нагло себя ведут и оскорбляют местных на украинском языке.

Чаще стала слышать западенский акцент, их наречия. Они в маршрутках себя ведут очень нагло. Могут с какими-то претензиями к водителю пристать, начать водителя унижать, оскорблять на своей мове, на своем западно-украинском акценте, — сказала женщина.

Собеседница агентства добавила, что приезжим все сходит с рук. По ее словам, «люди просто запуганы».

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области начались масштабные задержания военнослужащих ВСУ. Они подозреваются в серии тяжких преступлений, включая избиения и похищения. По данным правоохранителей, обвиняемые незаконно лишали свободы граждан, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

10 декабря сообщалось, что в Прилуках Черниговской области автомобиль патрульной полиции сбил ребенка и женщину на пешеходном переходе. Несовершеннолетний погиб на месте, женщина же получила травмы. Украинских полицейских из-за происшествия отстранили от службы.