На Украине начали массово задерживать военных В Тернополе задержали бойцов ВСУ по подозрению в похищении людей

В Тернопольской области начались масштабные задержания военнослужащих ВСУ, на данный момент под прицел правоохранительных органов попали уже семь человек, сообщает Национальная полиция Украины. Они подозреваются в серии тяжких преступлений, включая избиения и похищения.

По данным правоохранителей, обвиняемые незаконно лишали свободы граждан, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В одном из эпизодов у 27-летнего жителя Тернополя был изъят автомобиль KIA, который позже обнаружили в Киевской области.

Особой жестокостью отличаются несколько инцидентов. Одного военнослужащего, находившегося на лечении, насильно посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении, где избивали, угрожали оружием и требовали выкуп в размере 50 тысяч гривен.

Другую жертву с применением слезоточивого газа затолкали в автомобиль, вывезли за город, отобрали одежду, облили легковоспламеняющейся жидкостью и заставили бежать перед машиной. После избиения мужчину удерживали в течение трех дней в условиях, которые полиция характеризует как бесчеловечные.

Ранее стало известно, что Тернопольский территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) начал задействовать боевые подразделения для проведения мобилизационных мероприятий. Данное решение объясняется необходимостью применения новых подходов к процессу оповещения граждан, подлежащих призыву.