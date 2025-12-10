Украинские полицейские насмерть сбили ребенка

На Украине в Прилуках Черниговской области автомобиль патрульной полиции сбил ребенка и женщину на пешеходном переходе, сообщает украинский портал «Страна.ua». Несовершеннолетний погиб на месте, женщина же получила травмы. Полицейских из-за происшествия отстранили от службы.

Как уточняет издание, стражи порядка ехали на вызов на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками. На опубликованных кадрах видно, как патрульная машина на большой скорости врезается в женщину с ребенком, из-за чего те отлетают на несколько метров в разные стороны. После произошедшего из автомобиля выходит водитель, чтобы осмотреть пострадавших. Тем временем к месту аварии стягиваются свидетели.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковой машины. В столкновении погибли три человека, включая ребенка. Двоих детей госпитализировали с травмами. По предварительным данным, виновник аварии выехал на встречную полосу.

До этого на въезде в Магас перевернулся перевозивший школьников микроавтобус. Всего пострадали четверо детей и педагог, их доставили в больницу. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.