Зеленскому конец: США обвинили Киев в создании военной диктатуры

Сын президента США Дональд Трамп — младший раскритиковал власти Украины за лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Он обвинил Киев в «недемократичности» и попытках построить «военную диктатуру». Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что за этим заявлением кроются куда более глубокие претензии Вашингтона к украинской администрации. Какие сигналы на самом деле Трамп посылает Владимиру Зеленскому — в материале NEWS.ru.

За что Трамп-младший раскритиковал Зеленского

Сын главы Соединенных Штатов в своих соцсетях резко раскритиковал кадровые перестановки в Одессе. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский аннулировал гражданство Геннадия Труханова, тем самым лишив его права занимать должность мэра. Он также учредил в городе военную администрацию, главой которой назначил бывшего офицера Службы безопасности Украины Сергея Лысака. Он, по информации местных СМИ, тесно связан с криминальным миром — в том числе с ОПГ «Девятка», которая «крышует» мошеннические кол-центры.

Трамп-младший обратился к украинской власти с неудобными вопросами. «Значит, теперь украинская „демократия“ — это увольнять избранных мэров и заменять их назначенными генералами? Похоже не на свободу, а на военную диктатуру в процессе становления. Ну да, уверен, именно на это и шли миллиарды долларов американской помощи… верно?» — написал он.

Сергей Лысак Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в беседе с NEWS.ru отметил: хотя сын Трампа не занимает никаких официальных позиций в администрации президента США, к его словам стоит относиться серьезно. Эксперт напомнил, что американский лидер и раньше транслировал политические нарративы через «домашних». Речь идет, к примеру, о переписке первой леди Штатов Мелании Трамп с президентом России Владимиром Путиным по поводу судьбы украинских детей.

«Трамп-старший через резкое заявление своего сына сбрасывает маску „доброго дедушки“, который путает Албанию с Арменией, и демонстрирует, что он довольно подробно и точно осведомлен о ситуации, он обладает информацией о том, что делает Зеленский, и высказывает этим действиям свою негативную оценку», — заявил Громский.

Что Трамп на самом деле хочет сказать Зеленскому

Это не первый раз, когда сын американского президента выступает с критикой в адрес властей Украины. Весной он обвинил Киев в замалчивании того факта, что подозреваемый в покушении на Трампа-старшего в сентябре прошлого года был связан с Украиной. Стрелок по имени Райан Уэсли Рут общался с неким уроженцем этой страны, у которого планировал купить противотанковый гранатомет или переносной зенитный ракетный комплекс Stinger.

«Если вы считаете плохим, что Украина так и не поблагодарила за все, что сделали для нее Соединенные Штаты, то тот факт, что они, по-видимому, не сказали нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, кажется гораздо более серьезным. Интересно, почему?!» — писал Трамп-младший в соцсети Х.

Райан Уэсли Рут Фото: Martin County Sheriffâ€™s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог Борис Межуев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что старший сын президента США далеко не случайно выбран в качестве публичного спикера, критикующего Украину. Его новые высказывания демонстрируют, что полемика между Трампом и Зеленским набирает обороты и глава Белого дома хочет от Киева больших уступок. При этом речь может идти даже не об «обмене территориями» с Россией, а о смене политического руководства Украины.

«Американскому президенту нужно было сделать так, чтобы это было заявление человека, который очевидно ассоциируется с этой администрацией, но за слова которого администрация не несет официальной ответственности», — подчеркнул эксперт.

К чему приведет риторика Трампа

Громский считает, что истинная суть последнего заявления Трампа-младшего кроется вовсе не в его недовольстве ситуацией в Одессе. По мнению эксперта, американские власти начинают готовить избирателей к полному прекращению любой помощи Украине.

«Эта информация постепенно начинает озвучиваться самыми разными спикерами в США. Рассчитана она именно на американскую публику. Чтобы в какой-то момент уже Трамп-старший заявил, что раз на Украине все настолько „недемократично“, то Штаты не могут более поддерживать каким бы то ни было образом это государство», — подчеркнул собеседник.

Межуев не исключает, что такие выпады связаны с готовящейся личной встречей Трампа с Путиным в Будапеште.

«Либо Зеленский будет „продавлен“ на то, чтобы согласиться с решениями Будапешта, какими бы они ни были, либо на эти решения согласится новый глава Украины, который придет во власть после выборов, на которые и намекает своими высказываниями Трамп-младший», — указал эксперт.

Дональд Трамп — младший Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

По мнению американиста, Трамп может потребовать от Зеленского организовать президентские выборы уже в ближайшее время. При этом и президент США, и Путин надеются, что после голосования к власти на Украине придет более договороспособный человек, который будет в состоянии идти на «разумные компромиссы».

«Это весьма возможное решение, которое устроило бы как Москву, так и Вашингтон. Я думаю, в данном случае их позиции схожи», — резюмировал Межуев.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Покровск 20 октября: паника Зеленского, проблемы ВСУ

Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева

Американская оплеуха Зеленскому, странности в поиске Усольцевых: что дальше