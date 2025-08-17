«Росчерк пера»: стало известно, что написала Путину жена Трампа

Первая леди США Мелания Трамп призвала президента России Владимира Путина к защите детей, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо, которое женщина передала российскому лидеру во время саммита на Аляске. По данным СМИ, в послании говорится, что глава государства может сделать это «одним росчерком пера».

Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем послужите одной лишь России — вы послужите всему человечеству. Вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера, — заявила Мелания Трамп.

Первая леди США подчеркнула, что необходимость защищать детей куда важнее любых разногласий. Это выше, чем любые географические, правительственные и идеологические вопросы, добавила она.

Ранее стало известно, что во время саммита на Аляске президент США Дональд Трамп лично вручил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании. Первая леди обратилась к главе государства с обеспокоенностью о положении детей на Украине и в России. При этом сама она на встрече не присутствовала.

До этого The Times писала, что Мелания Трамп повлияла на решение мужа о поставках военной помощи ВСУ. По словам британских аналитиков, родившаяся в бывшей Югославии женщина регулярно напоминает Трампу о российских авиаударах. При этом, как указала автор книги о первой леди Мэри Джордан, хозяин Белого дома прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если они ему очень близки.