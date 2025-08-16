Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 06:24

Трамп на саммите передал Путину послание от своей супруги

Reuters: Трамп на Аляске вручил Путину письмо от своей жены Мелании

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

Во время саммита на Аляске президент США Дональд Трамп лично вручил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании, сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома. Первая леди обратилась к главе государства с обеспокоенностью о положении детей на Украине и в России.

По информации источников агентства, уроженка Словении Мелания Трамп, не присутствовавшая на встрече, подняла в своем послании тему тяжелой ситуации несовершеннолетних в условиях конфликта. Особое внимание в нем уделяется упоминанию о якобы происходящих похищениях детей.

Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске, — говорится в публикации Reuters.

Чиновники не стали раскрывать полное содержание письма или детализировать аргументацию первой леди. Мотивы и полный контекст ее инициативы остаются неразглашенными.

Ранее сообщалось, что у семьи украинских беженцев пытались отнять сына и дочь в город Нарден в Нидерландах. Семья бежала в Евросоюз из Артемовска. Полиция и спецслужбы нагрянули на четвертый день пребывания в гостинице. Детей забрали в распределительный центр.

МеланияТрамп
Дональд Трамп
Владимир Путин
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Второго фигуранта дела о падении с высоты отправили под домашний арест
В Китае предположили, когда Европа ослабит санкции против России
«Будут саботировать»: на Западе раскрыли планы Киева после саммита США и РФ
Российские военные разнесли пункт с наемниками в Черниговской области
Войска начали стягивать резервы к Красноармейску
Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске
Российский борт Ил-96 покинул Анкоридж
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 августа
Украинские беспилотники атаковали шесть российских регионов за ночь
«Идут на самоубийство»: ВСУ до двух раз в неделю пытаются форсировать Днепр
Стало известно, куда хотели сбежать террористы после атаки на «Крокус»
В ООН прокомментировали итоги переговоров Путина и Трампа
В Ростовской области подвели итоги утренней атаки БПЛА
ЦСКА арендовал колумбийского полузащитника из «Мильонариоса»
Жара +37 на Кавказе, холод с ливнями в Москве: погода в РФ 18–24 августа
«Умный человек»: Трамп рассказал, каким наблюдением поделился с ним Путин
Раскрыто значение установления контроля над Кременскими лесами
Американские журналисты раздобыли русскую водку при работе на саммите
Сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.