Трамп на саммите передал Путину послание от своей супруги

Трамп на саммите передал Путину послание от своей супруги Reuters: Трамп на Аляске вручил Путину письмо от своей жены Мелании

Во время саммита на Аляске президент США Дональд Трамп лично вручил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании, сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома. Первая леди обратилась к главе государства с обеспокоенностью о положении детей на Украине и в России.

По информации источников агентства, уроженка Словении Мелания Трамп, не присутствовавшая на встрече, подняла в своем послании тему тяжелой ситуации несовершеннолетних в условиях конфликта. Особое внимание в нем уделяется упоминанию о якобы происходящих похищениях детей.

Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске, — говорится в публикации Reuters.

Чиновники не стали раскрывать полное содержание письма или детализировать аргументацию первой леди. Мотивы и полный контекст ее инициативы остаются неразглашенными.

Ранее сообщалось, что у семьи украинских беженцев пытались отнять сына и дочь в город Нарден в Нидерландах. Семья бежала в Евросоюз из Артемовска. Полиция и спецслужбы нагрянули на четвертый день пребывания в гостинице. Детей забрали в распределительный центр.