Сын Байдена одной фразой ответил на возмущения жены Трампа

Сын бывшего президента США Хантер Байден не стал извиняться перед женой действующего американского лидера Меланией Трамп за рассказ о якобы знакомстве первой леди с супругом. Он сообщил, что не признает ошибку в эфире YouTube-канала Channel 5 with Andrew Callaghan.

Пошло оно <…>, этого не будет, — твердо заявил Хантер Байден.

Ранее Мелания пригрозила сыну экс-президента иском на $1 млрд (79 млрд рублей) за «клеветнические» заявления в ее адрес. Адвокаты первой леди считают, что Байден-младший оговорил ее, когда рассказал о знакомстве четы Трампов через режиссера Джеффри Эпштейна. отмечается, что представители супруги президента потребовали от Хантера немедленно отказаться от своих слов.

При этом американские журналисты выяснили, что Трамп и Эпштейн крепко дружили на протяжении 15 лет. Их близкое общение продолжалось с 1990 по 2004 год, особняки политика и режиссера располагались неподалеку друг от друга. Разрыв отношений произошел из-за конфликта вокруг покупки особняка в Палм-Бич. Его Трамп приобрел за $41 млн (3 млрд рублей).