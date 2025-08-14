Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Сын Байдена одной фразой ответил на возмущения жены Трампа

Хантер Байден отказался извиняться перед женой Трампа

Хантер Байден

Сын бывшего президента США Хантер Байден не стал извиняться перед женой действующего американского лидера Меланией Трамп за рассказ о якобы знакомстве первой леди с супругом. Он сообщил, что не признает ошибку в эфире YouTube-канала Channel 5 with Andrew Callaghan.

Пошло оно <…>, этого не будет, — твердо заявил Хантер Байден.

Ранее Мелания пригрозила сыну экс-президента иском на $1 млрд (79 млрд рублей) за «клеветнические» заявления в ее адрес. Адвокаты первой леди считают, что Байден-младший оговорил ее, когда рассказал о знакомстве четы Трампов через режиссера Джеффри Эпштейна. отмечается, что представители супруги президента потребовали от Хантера немедленно отказаться от своих слов.

При этом американские журналисты выяснили, что Трамп и Эпштейн крепко дружили на протяжении 15 лет. Их близкое общение продолжалось с 1990 по 2004 год, особняки политика и режиссера располагались неподалеку друг от друга. Разрыв отношений произошел из-за конфликта вокруг покупки особняка в Палм-Бич. Его Трамп приобрел за $41 млн (3 млрд рублей).

