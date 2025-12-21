Биологическое оружие Пугачевой: как дети помогли ей в карьерных войнах

Народная артистка СССР Алла Пугачева выигрывала карьерные войны не только с помощью творчества. Как она превратила материнство в высший пилотаж пиара?

Как материнство стало PR-инструментом Пугачевой

Каждый ребенок для Аллы Пугачевой был ходом в большой игре за вечную любовь публики. Кристина, Гарри и Лиза стали для исполнительницы «Миллиона алых роз» не просто наследниками, но и стратегическими активами, щитом от критики и мощнейшим инструментом ребрендинга.

После рождения дочки, заслуженной артистки РФ Кристины Орбакайте, Пугачева начала целенаправленно брать ее с собой на съемки и выводить на сцену. Впервые ее дочь появилась на телевидении в семилетнем возрасте в передаче «Веселые нотки» с песней «Солнышко смеется».

Алла Пугачева с дочерью Кристиной на съемках передачи «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню, 1983 год Фото: Виталий Созинов/ТАСС

В 13 лет девочка начала гастролировать в составе балета «Рецитал», но настоящая популярность пришла к ней после главной роли в фильме «Чучело» в 1983 году. Как говорили эксперты, таким образом Пугачева пыталась передать наследнице власть в шоу-бизнесе и демонстрировала силу клана Пугачева — Орбакайте.

Через успех дочери Пугачева доказывала публике: она не только гениальная артистка, но и гениальная мать-создательница. Это удваивало ее культурный капитал. Материнство стало ее броней, а сама она обрела «образ Мадонны», совмещающей триумф на сцене и счастье в семье.

Как Пугачева использовала историю с абортом

В конце 80-х годов во время непримиримого противостояния с Эдитой Пьехой за статус королевы эстрады и влияние в советском шоу-бизнесе Алла Пугачева сделала аборт от мужа, режиссера Евгения Болдина. Как потом неоднократно рассказывала она сама, пожертвовать ребенком ей пришлось из-за зарубежных гастролей. Срок был уже большой, а отменить или перенести тур не получилось. Пугачева назвала аборт убийством и призналась, что сожалела о содеянном всю жизнь.

Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа), 1981 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

«Я никогда себе это не прощу. Практически я убила человека. Я до сих пор переживаю, потому что я считаю, что это убийство. То есть на моей совести есть убийство», — призналась Пугачева.

Однако, по мнению экспертов, рассказ об аборте был безупречным расчетом. Так Примадонна создала образ «страдающей и одинокой» женщины, которая положила личную жизнь на алтарь искусства. Пьеха, чей имидж строился на элегантной неуязвимости, как писали критики, в одночасье оказалась в тени грандиозного жизненного сюжета соперницы.

Пиар на выкидыше от Киркорова

По сообщению НТВ, прерывание беременности негативно отразилось на здоровье певицы — врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Однако в 49 лет Алла Пугачева захотела родить ребенка от четвертого супруга, народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Как рассказывала пара, они ходили по врачам и предпринимали сотни попыток.

Как рассказали в программе «Основано на реальных событиях», в середине 90-х звездную пару часто видели в центре акушерства и гинекологии на проспекте Вернадского в Москве. И вот случилось чудо: в 1996 году певица забеременела. Пара уже готовила песню к рождению малыша, но случился выкидыш, после чего артистка впала в депрессию.

«Ну что об этом говорить, не получилось, на все воля Божья. Не получилось, значит, так должно было случиться. Она хотела, даже не столько я, сколько она хотела. Я не понимал, а вот ей хотелось этого счастья», — прокомментировал трагедию Киркоров.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1994 год Фото: РИА Новости

Эта история добавила трагизма в имидж «страдающей Пугачевой». В 2025 году в своем интервью Примадонна призналась, что ее брак с Киркоровым был фиктивным и назвала его «помощью другу».

Гарри и Лиза: ребрендинг в 60 лет

К 60 годам Алла Пугачева достигла всего. Бороться с конкурентами было не за кого — она осталась одна на музыкальном Олимпе. Новым врагом певицы стали время и ускользающая актуальность. И тогда она решила вновь стать мамой, вписав себя в тренд «осознанного позднего родительства».

Поклонники умилялись появлению в семье Пугачевой близнецов Лизы и Гарри. А ее пара с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) превратилась из скандального брака с мужчиной моложе на 27 лет в классическую полноценную семью.

Через младших детей Пугачева символически закрепилась в новой эпохе, показав, что идет в ногу со временем. Теперь любые поступки певицы, в том числе и ее переезд из России за границу, фанаты оправдывают фразой «Она сделала это ради детей».

