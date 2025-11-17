Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 06:39

Пугачева испытала на себе очередное последствие переезда

Пугачева утратила права на действующий в РФ товарный знак «Рецитал»

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Читайте нас в Дзен

Певица Алла Пугачева утратила права на товарный знак «Рецитал», ранее зарегистрированный в России, пишет РИА Новости. Знак использовался для музыкальной группы, сотрудничавшей с артисткой при создании одного из альбомов, указано в электронной базе Роспатента.

Согласно официальным документам, процедура регистрации товарного знака «Рецитал» была инициирована в 2015 году, а два года спустя Роспатент принял решение о его регистрации. Однако в октябре 2025 года срок действия данной юридической защиты истек, что привело к потере исключительных прав на этот бренд. На текущий момент не поступало информации о попытках продления регистрации или переоформления знака.

Музыкальная группа «Рецитал» известна прежде всего своим участием в работе над альбомом Аллы Пугачевой «Как тревожен этот путь». Утрата товарного знака происходит на фоне изменений в профессиональной деятельности певицы, связанных с ее пребыванием за пределами России.

Пугачева покинула Россию осенью 2022 года, после чего столкнулась с масштабной критикой в социальных сетях. Несмотря на кратковременное возвращение в ноябре 2023 года для записи нескольких композиций, артистка снова уехала из страны.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева готовится к переезду в Швейцарию. Он опроверг слухи о ее намерении поехать в Болгарию.

Алла Пугачева
Роспатент
бренды
знаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История о пропаже семьи Усольцевых получила продолжение
Засолка красной рыбки по-скандинавски: секрет идеального вкуса за 12 часов
В Германии озвучили требование насчет писем жертв Холокоста
Безрезультатные атаки и нелепые потери ВСУ: новости СВО на утро 17 ноября
Самозанятые смогут брать больничный и не терять доход: как это работает
Пленный ВСУ рассказал, как сдался в плен якутским снайперам в Покровском
Раскрыто число беспилотников, сбитых над регионами РФ за неделю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 ноября: инфографика
Бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 ноября
Украинский пленный раскрыл, как проходит обучение ВСУ в Великобритании
Внешний долг России по отношению к ВВП рекордно снизился
Центробанк потребовал заблокировать 16 тысяч необычных сайтов
Суд в Якутии не встал на сторону пострадавшей от мошенников женщины
Над регионам России ночью сбили свыше 30 дронов
В России разработали обувь для реабилитации после инсульта
Россиянам назвали первые признаки генитального герпеса
Лютый декабрь: -50, снег по пояс, метели: прогноз погоды на начало зимы
Уничтожили опорный пункт азовцев: успехи ВС РФ к утру 17 ноября
Работодатель обязан в некоторых случаях оплачивать обед своим сотрудникам
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.