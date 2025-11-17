Пугачева испытала на себе очередное последствие переезда Пугачева утратила права на действующий в РФ товарный знак «Рецитал»

Певица Алла Пугачева утратила права на товарный знак «Рецитал», ранее зарегистрированный в России, пишет РИА Новости. Знак использовался для музыкальной группы, сотрудничавшей с артисткой при создании одного из альбомов, указано в электронной базе Роспатента.

Согласно официальным документам, процедура регистрации товарного знака «Рецитал» была инициирована в 2015 году, а два года спустя Роспатент принял решение о его регистрации. Однако в октябре 2025 года срок действия данной юридической защиты истек, что привело к потере исключительных прав на этот бренд. На текущий момент не поступало информации о попытках продления регистрации или переоформления знака.

Музыкальная группа «Рецитал» известна прежде всего своим участием в работе над альбомом Аллы Пугачевой «Как тревожен этот путь». Утрата товарного знака происходит на фоне изменений в профессиональной деятельности певицы, связанных с ее пребыванием за пределами России.

Пугачева покинула Россию осенью 2022 года, после чего столкнулась с масштабной критикой в социальных сетях. Несмотря на кратковременное возвращение в ноябре 2023 года для записи нескольких композиций, артистка снова уехала из страны.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева готовится к переезду в Швейцарию. Он опроверг слухи о ее намерении поехать в Болгарию.