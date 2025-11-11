Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 21:37

В России раскрыли, куда может перебраться Пугачева

Музыкальный критик Соседов: Пугачева может поселиться в Швейцарии

Певица Алла Пугачева готовится к переезду в Швейцарию, заявил музыкальный критик Сергей Соседов, опровергая слухи о ее намерении поехать в Болгарию. В интервью MK.RU эксперт сообщил, что Примадонна планирует приобрести там недвижимость.

Я не знаю, кто пустил слух про Болгарию. Я слышал, что она планирует купить домик в Швейцарии. Так мне, во всяком случае, говорили. Если честно, мне почему-то не кажется, что она будет жить в Болгарии. Хотя это место для нее знаковое, — отметил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) купили виллу в Болгарии за €530 тыс. (около 50 млн рублей). Авторы утверждали, что звездная пара планирует переезд в европейскую страну.

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что попросил президента России Владимира Путина лишить Пугачеву звания народной артистки. В интервью главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину он отметил, что у Примадонны не осталось права ассоциировать себя с РФ.

