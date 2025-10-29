Пугачева и Галкин приобрели виллу за 50 млн рублей в европейской стране Mash: Пугачева и Галкин могут переехать в Болгарию в новый дом

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планируют переезд в Болгарию, где приобрели виллу стоимостью €530 тыс. (примерно 50 млн рублей), пишет Telegram-канал Mash. Недвижимость расположена в закрытом дачном поселке, а сделка была проведена без личного участия знаменитостей при подтверждении легальности происхождения денежных средств.

По информации источников, одним из мотивов переезда стали публикации о кипрской недвижимости пары в Лимассоле. Семья проживала в доме стоимостью 350 млн рублей и с лета начала поиск нового жилья. После предложения о покупке объекта в Болгарии Пугачева дала согласие на сделку.

Вилла находится на южном склоне Приплата в элитном закрытом комплексе. Концепция поселка предусматривает полную изоляцию, частный доступ, круглосуточное видеонаблюдение и постоянный контроль безопасности. В составе комплекса запланировано 45 домов, 20 из которых уже почти построены. Приобретенное здание имеет площадь 230 квадратных метров с прилегающей территорией 220 квадратных метров.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о лидерстве Аллы Пугачевой и Максима Галкина в русской эмигрантской среде. На премьере фильма «Константиповоль» он заявил, что пара стремится вернуться в Россию, и такая возможность для них сейчас недоступна. По мнению Пригожина, знаменитости добровольно лишились своих привилегий, а не стали жертвами принудительных мер.