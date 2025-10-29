Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 08:49

Пугачева и Галкин приобрели виллу за 50 млн рублей в европейской стране

Mash: Пугачева и Галкин могут переехать в Болгарию в новый дом

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планируют переезд в Болгарию, где приобрели виллу стоимостью €530 тыс. (примерно 50 млн рублей), пишет Telegram-канал Mash. Недвижимость расположена в закрытом дачном поселке, а сделка была проведена без личного участия знаменитостей при подтверждении легальности происхождения денежных средств.

По информации источников, одним из мотивов переезда стали публикации о кипрской недвижимости пары в Лимассоле. Семья проживала в доме стоимостью 350 млн рублей и с лета начала поиск нового жилья. После предложения о покупке объекта в Болгарии Пугачева дала согласие на сделку.

Вилла находится на южном склоне Приплата в элитном закрытом комплексе. Концепция поселка предусматривает полную изоляцию, частный доступ, круглосуточное видеонаблюдение и постоянный контроль безопасности. В составе комплекса запланировано 45 домов, 20 из которых уже почти построены. Приобретенное здание имеет площадь 230 квадратных метров с прилегающей территорией 220 квадратных метров.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о лидерстве Аллы Пугачевой и Максима Галкина в русской эмигрантской среде. На премьере фильма «Константиповоль» он заявил, что пара стремится вернуться в Россию, и такая возможность для них сейчас недоступна. По мнению Пригожина, знаменитости добровольно лишились своих привилегий, а не стали жертвами принудительных мер.

Алла Пугачева
Максим Галкин
шоу-бизнес
виллы
недвижимость
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наталья Поклонская решила сменить имя
Минпросвещения отчиталось о массовых жалобах учителей на снижение зарплат
Две европейские страны забили тревогу из-за украинских беженцев
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 октября 2025 года
«Им следует это делать»: Трамп отреагировал на новые удары ЦАХАЛ по Газе
Трудовых мигрантов в России может стать больше
Острая маринованная капуста с лаймом и кориандром
Шестиэтажка обрушилась в пригороде Стамбула
Лукашенко утвердил одну поправку к соглашению с Россией
В Симферополе начался пожар после налета украинских дронов
Общественники призвали наделить добровольцев СВО новым видом формы
Задержан чиновник, замешанный в скандале с «золотой» школой
Поклонская раскрыла влияние санкций Запада на ее жизнь
Пенсии в ноябре и декабре 2025-го: когда выплатят, повышение, индексация
На Украине задержали митрополита УПЦ сразу после освобождения из СИЗО
Обрушившийся на Ямайку мощный ураган приближается к Кубе
Пугачева и Галкин приобрели виллу за 50 млн рублей в европейской стране
Такой домашний сок вы не пробовали! Самый вкусный напиток из тыквы на зиму
ВСУ нанесли удары недалеко от промпредприятия в российском регионе
Радиоперехват раскрыл страшную тайну ВСУ в Харьковской области
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.