Долину связали с «главным позором года» после скандала с квартирой Соседов назвал скандал с квартирой Долиной главным позором шоу-бизнеса

Скандал вокруг продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной стал главным позором 2025 года в российском шоу-бизнесе, заявил в беседе с ОСН музыкальный критик Сергей Соседов. Он счел поведение певицы недопустимым, указав, что она «нагло воспользовалась своим статусом».

По мнению критика, другие скандалы с участием знаменитостей не идут ни в какое сравнение с делом Долиной. Собеседник издания назвал ситуацию чудовищной.

Человек отказывается признавать свои ошибки и компенсировать жертве аферы деньги, учитывая то, что Долина не самый бедный в мире человек. Эта история — главный позор уходящего года в мире шоу-бизнеса, — сказал Соседов.

Долина за 112 млн рублей продала квартиру в центре столицы, вырученные средства артистка передала мошенникам. Позже она вернула недвижимость через суд. Купившая квартиру 34-летняя предпринимательница Полина Лурье лишилась жилья и не получила деньги обратно.

Ранее стало известно, что защита Долиной направила возражения на жалобу Лурье в Верховный суд РФ по спору о квартире в центре Москвы, они были переданы в судебный состав по семейным делам. Само рассмотрение иска от покупательницы недвижимости к певице состоится 16 декабря.