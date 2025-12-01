Соседов раскрыл способ остановить травлю Долиной

Певица Лариса Долина должна лично вернуть деньги покупательнице квартиры, ставшей жертвой мошенников, чтобы остановить волну негатива, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с URA.RU он подчеркнул, что у артистки есть возможность компенсировать ущерб и объяснить публике все обстоятельства дела.

Долина должна проявить мужество и отдать деньги [покупательнице ее квартиры] Полине Лурье. Другого выхода здесь быть не может, — заявил Соседов.

Критик отметил, что люди не понимают, как покупка квартиры у известной артистки закончилась потерей и жилья, и денег. Он призвал Долину подробно рассказать о схеме мошенников и ее роли в этой истории, чтобы общественность получила ответы на все вопросы. По мнению Соседова, только полное возмещение ущерба и откровенность смогут прекратить травлю в адрес певицы.

Ранее депутат Дмитрий Свищев рассказал, что Долину пригласили к участию в заседании круглого стола в Госдуме, на котором будут обсуждаться правовые механизмы защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. По его словам, ситуация с мошенничеством в настоящее время приобрела характер национального бедствия.