Депутаты обсудят с Долиной мошенничество с жильем Долину пригласили в ГД для анализа проблемы сделок с жильем

Певицу Ларису Долину пригласили к участию в заседании круглого стола в Госдуме, на котором будут обсуждаться правовые механизмы защиты участников сделок на рынке вторичного жилья, передает ТАСС со ссылкой на депутата Дмитрия Свищева. По его словам, ситуация с мошенничеством в настоящее время приобрела характер национального бедствия. Мероприятие состоится 17 декабря.

На него приглашены: ведущие юристы и адвокаты, специализирующиеся на жилищных спорах, представители Росреестра, Минюста и банковского сектора, депутаты профильных комитетов Госдумы, представители страховых организаций, правозащитники и авторитетные блогеры, народная артистка РФ Лариса Долина, — сказано в сообщении.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что исполнительница хита «Погода в доме» поступила неправильно в ситуации с продажей ее квартиры и мошенничеством, но это не повод устраивать травлю в соцсетях. Однако при этом, по словам блогера, она тоже хочет справедливости — чтобы пострадавшей вернули либо деньги, либо недвижимость. Бородина отметила, что травля может привести к смерти певицы от сердечного приступа.