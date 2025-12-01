День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 13:35

«Чтобы она умерла от сердечного приступа»: Бородина о травле Долиной

Бородина: травля Долиной из-за несправедливого решения может привести к смерти

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина поступила неправильно в ситуации с продажей ее квартиры и мошенничеством, но это не повод устраивать травлю в соцсетях, заявила в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Бородина. Однако при этом, по словам блогера, она тоже хочет справедливости — чтобы пострадавшей вернули либо деньги, либо недвижимость.

Она виновата! Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями? <...> Сейчас довести до инфаркта Долину — это не подвиг будет!отметила она.

Тем временем в Сети появились ролики с «отменой» Долиной под песню «Погода в доме». На кадрах пользователи в шутку требуют вернуть им деньги за «импульсивные покупки» под влиянием мошенников — полеты бизнес-классом, отдых на Мальдивах, походы в стриптиз-клуб, бензин для авто.

Ранее сообщалось, что выражение «Эффект Долиной», которое появилось в 2025 году, могут добавить в словари. Как объяснила профессор Наталия Козловская, речь идет не об академических словарях, а о цифровом неологическом ресурсе «Новое в русской лексике».

Лариса Долина
Ксения Бородина
травля
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине рассказали о получасовой истерике Ермака Зеленскому
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
В Госдуме нашли способ борьбы с квартирными старушками-мошенницами
В Европе увидели решающий момент в мирных переговорах по Украине
В Европе объявили о многомиллионной поставке для Украины
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.