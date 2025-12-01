«Чтобы она умерла от сердечного приступа»: Бородина о травле Долиной Бородина: травля Долиной из-за несправедливого решения может привести к смерти

Певица Лариса Долина поступила неправильно в ситуации с продажей ее квартиры и мошенничеством, но это не повод устраивать травлю в соцсетях, заявила в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Бородина. Однако при этом, по словам блогера, она тоже хочет справедливости — чтобы пострадавшей вернули либо деньги, либо недвижимость.

Она виновата! Поступила несправедливо! Но вы хотите чего?! Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями? <...> Сейчас довести до инфаркта Долину — это не подвиг будет! — отметила она.

Тем временем в Сети появились ролики с «отменой» Долиной под песню «Погода в доме». На кадрах пользователи в шутку требуют вернуть им деньги за «импульсивные покупки» под влиянием мошенников — полеты бизнес-классом, отдых на Мальдивах, походы в стриптиз-клуб, бензин для авто.

Ранее сообщалось, что выражение «Эффект Долиной», которое появилось в 2025 году, могут добавить в словари. Как объяснила профессор Наталия Козловская, речь идет не об академических словарях, а о цифровом неологическом ресурсе «Новое в русской лексике».