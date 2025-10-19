Американская оплеуха Зеленскому, странности в поиске Усольцевых: что дальше

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф призвал главу Украины Владимира Зеленского согласиться на условия президента России Владимира Путина, Сирия и РФ ведут новые переговоры после смены руководства арабской страны, в деле Усольцевых нашли странное обстоятельство — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Уиткофф потребовал от Зеленского согласиться на условия Путина

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф требовал от главы Украины Владимира Зеленского согласиться с неким предложением президента России Владимира Путина и отказаться от ДНР. По информации издания The Washington Post, политик обращал внимание на то, что регион все равно в большинстве своем русскоязычный.

«Уиткофф во время встречи в пятницу давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка, отмечая, что регион в основном русскоязычный», — говорится в материале издания.

Диалог состоялся в рамках визита Зеленского в Вашингтон. Отмечается, что в аэропорту президента Украины не встретил ни Трамп, ни представители администрации США. В Axios сообщили, что переговоры прошли в напряженной обстановке. По данным журналистов, сами переговоры были «довольно эмоциональными», а американский лидер был жестким.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Президент Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на напряженной встрече в пятницу, что он не намерен предоставлять ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk. <…> Один из источников заявил, что встреча „была непростой“, а другой и вовсе сказал, что „она прошла плохо“», — сказано в материале.

Собеседники портала отметили, что Трамп во время беседы с Зеленским несколько раз позволил себе «резкие заявления». При этом американский лидер настаивал на мирном урегулировании конфликта на Украине, отказавшись передавать Киеву ракеты Tomahawk и призывая к заморозке линии фронта.

По информации The Associated Press, украинцам не понравились результаты встречи. При этом они ожидали отказа президента США поставлять Tomahawk Киеву.

«Украинцы разочарованы тем, что встреча Трампа и Зеленского не привела к немедленной передаче ракет Tomahawk. <…> В конечном итоге Зеленский уехал ни с чем — результат, который огорчил, но не удивил многих на улицах украинской столицы», — уточнили журналисты.

В Великобритании итоги переговоров оценили при помощи карикатуры на президента Украины. В частности, на юмористической картинке Telegraph можно увидеть хмурого Зеленского в белом верхе с надписью: «Я съездил в Вашингтон и получил только эту поганую футболку».

Сирия и Россия пересмотрят договоренности с приходом нового правительства

Сирия провела переговоры с Россией о пересмотре ранее достигнутых двусторонних соглашений, заявил министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al Ekhbariya. По словам главы дипломатического ведомства, новые договоренности пока не достигнуты, а основным предметом обсуждения является пересмотр существующих соглашений.

«На данный момент нет соглашений. Мы пока не достигли соглашений. Основной пункт любого диалога с российской стороной — пересмотр прежних соглашений», — сказал аш-Шибани.

Министр подчеркнул, что вопрос о российских военных базах на территории Сирии остается частью текущих переговоров между Дамаском и Москвой. Диалог между странами продолжится в рамках стратегического партнерства двух стран.

Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа во время переговоров в Кремле Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ТАСС

Переговоры между главами государств в Москве продлились более 2,5 часа. В ходе публичной части встречи Путин заявил, что рад видеть аш-Шараа в Москве. Более 80 лет Москва поддерживает дипломатические связи с Дамаском, причем они были установлены в самые трудные для России и для Советского Союза времена — в 1944 году, отметил президент.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин сообщил NEWS.ru, что Россия может поддерживать отношения с временным президентом страны в интересах сирийского народа. Политолог подчеркнул, что центральной темой очных переговоров сирийского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным стало будущее военных объектов РФ в Тартусе и Хмеймиме.

«У РФ есть связи с Сирией с 1944 года. Наш президент акцентировал внимание, что мы всегда поддерживали отношения со страной в интересах сирийского народа. Основным пунктом его переговоров с аш-Шараа являлись наши базы в Хмеймиме и Тартусе. В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. В Хмеймиме была авиационная база воздушно-космических сил. Предыдущее правительство продлило размещение на 49 лет, но новое просит переформатировать функционал, превратить их в хабы для гуманитарной помощи африканским государствам. Это и есть точка соприкосновения возможного развития отношений по этой проблемной теме», — пояснил Кошкин.

По его словам, новая сирийская администрация заинтересована в продолжении взаимодействия с Москвой на выгодных условиях, прежде всего в экономическом плане. Политолог отметил, что при этом аш-Шараа вынужден решать проблемы в интересах прозападного мейнстрима, учитывая сохраняющееся военное влияние Турции и США.

«Мы понимаем, что в настоящее время, с одной стороны, правительство Сирии заинтересовано в том, чтобы продолжать взаимодействовать с РФ на выгодных условиях, прежде всего в экономическом плане. С другой стороны, аш-Шараа должен решать проблемы в интересах прозападного мейнстрима. Все-таки Турция энергично генерировала базы, остаются и базы США. Сирия претендует на восстановление институтов власти демократическим путем. Конечно же, они хотели бы выстраивать отношения, в том числе с Россией. В связи с этим новый лидер Сирии прибыл в Москву и встретился с нашим президентом», — резюмировал Кошкин.

Российский самолет Су-30 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В деле о пропаже Усольцевых появились странные детали

Блогер Александр Андрюшенков, который помогает искать пропавшую в тайге семью Усольцевых, сообщил NEWS.ru, что найден второй аккаунт в соцсети главы семейства — Сергея. Он заявил, что последняя дата, когда Усольцев был онлайн, — 3 октября, хотя пропали они 28 сентября, а 2 октября уже были объявлены в розыск.

«Удалось вчера найти страницу Сергея Усольцева, какую-то вообще неофициальную, максимально скрытную. Сын подтвердил, что это страница отца, но доступ к ней был только у Сергея. И на ней последняя дата захода была 3 октября. И это подтверждается даже номером телефона, что страница принадлежит ему», — сообщил Андрюшенков.

По его словам, сын Усольцевых Даниил Баталов предположил, что отцу кто-то позвонил и поэтому аккаунт автоматически появился в Сети. Однако Андрюшенков обратил внимание, что телефон Сергея 3 октября был недоступен и не мог быть в Сети.

«Это может перевернуть все», — предположили пользователи Сети.

64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летнюю жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину ищут с 28 сентября. Они исчезли в местности под названием Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. Семья выдвинулась по маршруту в сторону горы Буратинка, после чего близкие потеряли с ними связь. На поиски собрали 100 человек, после число участников операции перевалило за 1400. Среди них были сотрудники служб, спасатели, добровольцы и просто неравнодушные люди из разных уголков России.

Поиски пропавшей семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom*

В краевом Следственном комитете сообщили, что основная версия пропажи Усольцевых в тайге — несчастный случай. Там добавили, что больше не рассматривают какие-либо версии случившегося с семьей, кроме официальной. Сообщения о нападении людей и диких животных не подтвердились.

К 19 октября спасатели в Красноярском крае обследовали восемь километров лесных дорог и пять квадратных километров тайги в поисках семьи Усольцевых. В пресс-службе краевого аварийно-спасательного формирования «Спасатель» сообщили, что поиски не принесли результатов и будут продолжены.

