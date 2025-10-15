Путин заявил, что рад видеть президента Сирии в Москве

Президент России Владимир Путин во время российско-сирийских переговоров заявил, что рад видеть временного лидера Сирийской Арабской Республики Ахмеда аш-Шараа в Москве. Отмечается, что это первая личная встреча политиков — раньше они только созванивались, передает пресс-служба Кремля.

Мы очень рады вас видеть, добро пожаловать в Россию, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, между странами за многие десятилетия сложились особые отношения. Более 80 лет Москва поддерживает дипломатические связи с Дамаском, причем они были установлены в самые трудные для России и для Советского Союза времена — в 1944 году, уточнил президент.

Ранее Ахмед аш-Шараа поблагодарил российского лидера за прием и назвал этот визит серьезным. Он отметил, что Россию и Сирию действительно связывают исторические узы. По его словам, многими достижениями арабская страна обязана именно РФ.

До этого стало известно, что президент Сирии планирует обсудить с Путиным актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также российские базы на территории арабской республики. Помимо всего прочего, в рамках программы пребывания в Москве также запланирована встреча с представителями сирийской диаспоры.