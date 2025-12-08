ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 18:39

«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада

Аш-Шараа заявил, что Россия оставила повстанцам послание перед уходом Асада

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: Ministerio De Asuntos Exteriores/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия оставила послание перед падением правительства бывшего президента Сирии Башара Асада, заявил нынешний глава государства Ахмед Аш-Шараа в документальном фильме Al Jazeera. По его словам, оно было обращено повстанцам во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), захватившей контроль над западной частью Алеппо.

Остановитесь и забирайте то, что вы уже захватили, иначе ситуация обострится, — привел Аш-Шараа содержание послания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может предоставить информацию о пребывании Асада в России. Он также отказался ответить на вопрос о возможных встречах Асада с российским лидером Владимиром Путиным за последний год.

До этого Министерство финансов США объявило о снятии санкций с президента Сирии и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Решение принято в рамках усилий администрации американского президента Дональда Трампа дать республике шанс на возрождение.

