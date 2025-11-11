Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 10:42

Стало известно, что Трамп подарил новому президенту Сирии

Аш-Шараа заявил, что Трамп подарил ему кепку движения MAGA

Ахмед Хусейн аш-Шараа Ахмед Хусейн аш-Шараа Фото: Jacquelyn Martin / AP/TASS

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа рассказал, что американский лидер Дональд Трамп во время встречи в Белом доме подарил ему кепку c символикой движения MAGA (Make Americe Great Again — сделаем Америку снова великой). Он также назвал их встречу «удивительной», передает The New York Post.

Сирийский лидер назвал свою почти двухчасовую встречу с Трампом «удивительной» <…> и рассказал, что Трамп подарил ему кепку с надписью: «Сделаем Америку снова великой», — говорится в материале.

Аш-Шараа также отметил, что его участие в «Аль-Каиде» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) — это «то, что осталось в прошлом». Он подчеркнул, что на встрече с Трампом их интересовали вопросы настоящего и будущего. По его мнению, Сирия больше не будет рассматриваться как угроза региональной безопасности, теперь ее видят как геополитического союзника.

Ранее сообщалось, что приезд сирийского лидера в Вашингтон имеет историческое значение, поскольку является первым подобным событием с момента обретения Сирией независимости в 1946 году. Отмечается, что запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом должны определить новые параметры двустороннего взаимодействия.

