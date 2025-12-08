В Сирии прошел военный парад с участием президента

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа принял участие в военном параде по случаю первой годовщины смены власти в арабской республике, который прошел в Дамаске, сообщил Syria TV. Во время парада на проспекте Меззе в Дамаске прошли колонны военной техники, а в небе барражировали вертолеты.

По информации телеканала, большое число граждан собралось в этот день на центральной площади Омейядов, где были усилены меры безопасности для проведения праздничных мероприятий. Президент Сирии начал утро с молитвы в знаменитой Омейядской мечети, расположенной в историческом центре столицы. Во время выступления глава государства отметил первую годовщину изменений в руководстве страны и подчеркнул значимость объединения сирийского народа.

Ранее сообщалось, что приезд аш-Шараа в Вашингтон имел историческое значение, поскольку стал первым подобным событием с момента обретения Сирией независимости в 1946 году. Временный президент республики после встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом объявил о кардинальном изменении характера отношений между Дамаском и Вашингтоном. Он охарактеризовал республику как перспективного геополитического союзника для США.