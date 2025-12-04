Уникальное событие. Меркурий, Венера и Марс устроят парад планет: детали

Три наблюдаемые с Земли планеты сходятся в окрестностях Солнца. Какие детали известны об этом уникальном событии, как и когда Меркурий, Венера и Марс устроят парад планет?

Как Меркурий, Венера и Марс устроят парад планет

Схождение Меркурия, Венеры и Марса близ Солнца произойдет впервые с осени 2019 года, отметили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первой на угловое расстояние менее 10 градусов от звезды подошла Венера — это случилось два дня назад. Планета уже видна на снимках солнечных коронографов (яркий объект на правом краю изображения), отметили астрномы.

Сегодня, 4 декабря, утверждают ученые, на такое же расстояние приблизится Марс. Пока планета не видна коронографам LASCO, но появится в их поле зрения до конца недели.

Венера и Марс сблизятся с Солнцем на пять-шесть градусов к 19 декабря. В канун Нового года их будет разделять не более двух-трех градусов, а накануне Рождества Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду. Тогда же в окрестностях Солнца обозначится Меркурий, который сейчас совершает поворот в видимом орбитальном движении и начинает догонять Солнце, указали в лаборатории.

Все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца 22 января — они образуют вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию в качестве кульминации события, говорится в публикации. Вскоре построение начнет быстро распадаться: до конца января от солнца отойдет Меркурий, в течение февраля сначала начнет удаляться Венера, а после — и Марс.

«Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца (в пределах 10 градусов) произойдет только в сентябре 2038 года. Начинающееся же сейчас их сближение на угол около трех градусов, возможно, является уникальным в текущем столетии», — заключили астрономы.

Какое отношение 3I/ATLAS имеет к параду планет

Межзвездный объект 3I/ATLAS не имеет прямого отношения к параду планет, однако, как отметили в лаборатории солнечной астрономии, 19 декабря, когда Венера и Марс сблизятся с Солнцем, комета-пришелец подойдет на максимально близкое, по некоторым оценкам, расстояние к Земле.

Ранее стало известно, что космический телескоп TESS обнаружил 3I/ATLAS еще за два месяца до официального открытия — это показали архивные снимки аппарата. Исследование опубликовали представители Центра космических исследований Годдарда.

Межзвездный объект был в поле зрения TESS с 7 мая по 2 июня 2025 года, тогда как официальная дата открытия «гостя» приходится на 1 июля 2025 года.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН обратили внимание, что авторы исследования обнаружили систематическое расхождение фактически наблюдавшегося и прогнозируемого положения цели.

«Так как на таких расстояниях от Солнца тело не могло иметь значимого естественного негравитационного смещения, в статье обнаруженное расхождение объяснено как результат неопределенности мировой системы координат TESS. Можно отметить также, что наблюдения TESS подтвердили наличие у тела кометоподобной активности уже на расстоянии около миллиарда км от Солнца», — отметили ученые.

Сейчас 3I/ATLAS не демонстрирует существенных расхождений между прогнозируемой и фактической траекторией; сохраняется слабое негравитационное ускорение, что говорит в пользу озвученной расчетной даты максимального сближения с Землей — 19 декабря; расстояние составит 269 млн км.

По состоянию на вторник, 2 декабря, 3I/ATLAS находился на расстоянии 283 млн км от Земли (соответствует прогнозу). До точки минимального схождения с Землей объекту оставалось приблизиться к планете еще примерно на 14 млн км, отметили в ИКИ РАН.

