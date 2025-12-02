NASA разглядело «инопланетного гостя» задолго до астрономов

Космический телескоп NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) зафиксировал загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS за два месяца до его официального открытия, сообщается в исследовании Центра космических полетов Годдарда. Новый анализ архивных данных позволил установить этот факт и выявил необычные детали.

Согласно результатам опубликованного исследования, TESS наблюдал объект с 7 мая по 2 июня 2025 года, то есть за 55 дней до объявления об открытии 1 июля. Его яркость составила от 19-й до 21-й звездной величины. Ученые также обнаружили небольшое, но систематическое смещение реальной позиции объекта относительно расчетной.

Это может указывать как на негравитационные эффекты, так и на особенности калибровки инструментов. Кроме того, данные TESS подтвердили наличие у 3I/ATLAS кометоподобной активности уже на расстоянии около одного миллиарда километров от Солнца.

Ранее астроном Владимир Сурдин сообщил, что поведение 3I/ATLAS не содержит аномалий. Ученый подчеркнул, что отклонение курса кометы в сторону Юпитера — обычное явление. Коллеги Сурдина также фиксируют подобные отклонения у межзвездных объектов. Изменение курса кометы объясняется нагревом ее ледяной поверхности солнечным излучением, что вызывает выделение газа и небольшое негравитационное ускорение.