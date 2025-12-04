Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь

Аномально теплым может стать весь декабрь 2025 года, предупреждают синоптики. Придут ли к Новому году морозы и снегопады, чего ждать в начале 2026 года?

Какая погода пришла в Москву в начале декабря

Согласно климатическим нормам, 4 декабря среднесуточная температура воздуха должна составлять минус 3,3 градуса. По приметам в этот день приходят Введенские морозы и наступает «настоящая» зима. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус констатирует: несмотря на наступление календарной зимы, температура воздуха в Москве остается заметно выше нормы.

«Синоптическую ситуацию в Москве продолжит формировать антициклон с центром над Средней Волгой. Он сохранит в регионе облачную погоду, обойдется без существенных осадков и по-прежнему заметно теплее нормы. Температура воздуха плюс 1-3 градуса, по области до плюс 4. Атмосферное давление выше нормы. В пятницу без существенных осадков, ночью от минус 1 до плюс 1, днем плюс 1-3 градуса», — объявил прогноз Леус.

По прогнозу Гидрометцентра Москвы, на неделе ситуация в столице практически не изменится. К выходным незначительно похолодает (до 0 градусов), будет идти мокрый снег. Однако дневная температура так и не опустится ниже нуля.

Чего ждать в декабре, придут ли в Москву холода до Нового года

До начала следующей недели синоптическая ситуация не изменится, и температурой режим тоже, объявила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов указал, что «погода порадует тех, кто любит еврозиму». Снег в Москве не появится раньше 10 декабря; при этом ему не удастся удержаться надолго — новая оттепель уничтожит любые сугробы, и к 31 декабря их уже не будет.

«Это превышение [температурной нормы] на 2-3 градуса, а первые 10 дней декабря даже на 5-6 градусов. Новый год ожидается теплый, а снежок может прийти только после 10 января», — прогнозирует Шувалов.

Специалисты Foreca прогнозируют резкое потепление в Москве после 10 декабря: после кратковременного похолодания новый циклон поднимет дневную температуру до плюс 5 градусов и выльет 10-11 декабря 8 мм осадков в жидком виде.

«Метеоновости», напротив, ожидают в эти дни резкое похолодание до минус 9 градусов, однако затем температура вернется к плюс 2-3 градусам тепла.

Какая будет погода в Москве в 2026 году

Согласно прогнозам российских и европейских синоптиков, январь должен стать «переходным» месяцем, когда зима наконец вступит в свои права в Восточной Европе. Температуры выше нормы сменятся экстремальными ледяными и снежными дождями, а затем, вероятно, резким похолоданием. Ожидаются температурные качели из-за многочисленных «арктических вторжений», когда холодный воздух из Арктики будет уносить на юг.

Влажные арктически ветры в январе — феврале принесут в Центральную и Восточную Европу большое количество вьюг и метелей.

В феврале 2026 года температуры ниже климатической нормы охватят большую часть Европы. В Центральной и Восточной Европе ожидаются обильные снегопады. По предварительным данным Гидрометцентра, февральское похолодание продлится недолго: уже к апрелю на европейской территории России прогнозируется небольшая положительная температурная аномалия, весной потеплеет быстрее обычного.

