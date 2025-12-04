Приметы 4 декабря: Введение во храм — Введенские морозы и настоящая зима

4 декабря — важная отметка в календаре, великий церковный праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В народе это торжество часто называли Введенскими морозами. Наши предки верили, что именно с этого дня начинаются настоящие крепкие зимние холода. Введение является границей между осенью и зимой. На Руси говорили: «Введение пришло — зиму привело».

Погодные приметы на Введение, 4 декабря

Если на Введение стоит морозная и ясная погода — это самая лучшая примета. Такая погода предвещала хороший урожай хлеба на следующий год. Говорили: «На Введение мороз — все праздники морозные, тепло — все праздники теплые».

Если на Введение ударял сильный мороз, это считалось верным знаком, что все Рождественские праздники будут морозными. В то же время теплая погода 4 декабря предвещала, что зима будет мягкой и сырой, с частыми оттепелями.

Если снег, выпавший на Введение, не таял, то это означало, что он пролежит до самой весны. А вот если таял сразу, то заморозки должны были прийти поздно, а урожай в будущем году обещал быть плохим.

Боимся волков: приметы о зверях и птицах 4 декабря

Считалось, что если волк на Введение подойдет близко к деревне или его вой будет слышен — это к суровой, холодной зиме. Также это могло быть предвестником будущих трудностей и голода.

А если вдруг появлялись комары 4 декабря, что было большой редкостью, — это сулило скорое потепление.

К чему увидеть волка 4 декабря? Фото: Bernd Zoller/imagebroker/Global Look Press

Идем на ярмарку и катаемся на санях! Что можно делать 4 декабря

4 декабря наши предки обязательно старались посетить церковь и помолиться Богородице о здравии, благополучии, а также об исцелении от бесплодия и помощи детям.

С Введения официально начинались Введенские ярмарки и катания на санях. Молодежь устраивала гуляния, посиделки. Первый выезд на санях был целым ритуалом — сани украшали резьбой, расписывали, запрягали лучшую лошадь и катались всей деревней.

Хозяйки осматривали свои зимние припасы, особенно грибы и квашеную капусту. Если на Введение попробовать квашеной капусты, и она будет вкусной, то и весь год будет урожайным и сытным.

Считалось, что первый гость, который войдет в дом, определит удачу на весь год. Если таковым был молодой мужчина или парень — к удаче и достатку. Если женщина — к болезням.

Интересный обряд: хозяйки сыпали зерно в карманы или кошельки, чтобы привлечь богатый урожай и прибыль.

Никакой работы: что нельзя делать 4 декабря

Запреты на Введение были очень строги, так как день считался великим церковным праздником.

Категорически нельзя заниматься любой тяжелой работой, особенно физическим трудом. Запрещалось копать, стирать и рубить дрова. Нарушение этого запрета могло навлечь несчастье и болезни.

Нельзя ссориться, конфликтовать или ругаться. Считалось, что ссоры, начатые в этот день, долго не закончатся и привлекут нечистую силу в дом.

Запрещено оставлять дом неубранным. К празднику нужно было прибраться, иначе в дом могла «войти» бедность.

