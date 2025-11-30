Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов

Новый год и любой другой праздник — это время, когда хочется наслаждаться общением, а не часами стоять у плиты. Мы собрали идеальную подборку рецептов, которые будут идеально смотреться на новогоднем столе, но требуют минимум вашего времени. Наша меню яркое, разнообразное, с десятком проверенных рецептов, среди которых найдутся и легкие салаты, и эффектные рулеты, и закуски-пятиминутки из крабовых палочек, и даже праздничное горячее. Рассказываем, как встретить год Огненной Лошади!

Закусочный рулет из 3 ингредиентов — соберите за 10 минут

Натрите яйца, смешайте с плавленым сыром и посолите. Крабовые палочки разверните в пластины, выложите внахлест на пленку. Равномерно нанесите сырно-яичную массу и плотно сверните все в рулет. Охладите 5–7 минут. Нарезайте смоченным горячей водой ножом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новогодние шарики из крабовых палочек — хрустящий хит

Натрите крабовые палочки, соедините с рисом, майонезом и сыром. Сформируйте маленькие шарики и обваляйте их в сухарях. Обжарьте быстро, до румяной корочки. Выложите на салфетку и подайте горячими.

Рулет из крабовых палочек и сыра — всего 3 продукта

Размягчите плавленый сыр, добавьте чеснок, перемешайте. Нарежьте крабовые палочки стружкой, выложите сырную массу на пленку, распределите крабовую начинку и сверните плотный рулет. Дайте массе застыть, нарежьте порционными кружочками — получается ярко и аккуратно.

«Елочные шарики» — яркая закуска за 10 минут

Простая закуска, которая каждый год становится хитом новогоднего стола. Такие шарики очень нежные благодаря сыру и майонезу.

Натрите палочки (немного нужно отложить для обсыпки), яйца и сыр. Смешайте с майонезом и солью. Скатайте шарики (около 2,5 см), обваляйте их в отложенной крабовой крошке. Охладите 15 минут.

Торт без выпечки с крем-чизом и сгущенкой — нежный и быстрый

Нежный, кремовый торт, который готовится всего за 20 минут. Плотный крем, хрустящее печенье и кусочки банана — отличная альтернатива тяжелым тортам.

Взбейте сливки, добавьте творожный сыр и сгущенку, перемешайте до однородной массы. Соберите слои в форме: печенье (его следует предварительно обмакнуть в молоко), крем, кружочки банана. Повторяйте слои. Охладите торт 3 часа.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий салат «Леди с курицей» — хрустящий и свежий

Салат, который отличается своей простотой, свежим вкусом и легкостью. Идеальный выбор для тех, кто не хочет потолстеть за праздники.

Нарежьте огурцы, добавьте горошек, соедините с отварной курицей. Вмешайте сметану или йогурт, присыпьте укропом. Перемешайте аккуратно, подавайте сразу — салат свежий, легкий и подходит тем, кто следит за фигурой.

«Французский поцелуй» — как мясо по-французски, но в форме салата

Отбейте и обжарьте свинину, нарежьте брусочками. Быстро замаринуйте лук, нарежьте помидоры и сыр. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом, слегка посолите. Выложите в салатник и добавьте немного тертого сыра сверху.

«Снежный рулет» из свинины — горячее для новогодней ночи

Аккуратный сочный рулет с аппетитным разрезом. Блюдо быстро собирается и выглядит очень празднично.

Мясо (700 г) отбить в пласт, натереть солью/перцем. Начинку из сливочного сыра, тертого твердого сыра и чеснока размазать по мясу. Свернуть в плотный рулет, перевязать. Запекать при 190 градусах около 55 минут. За 10 минут до конца смазать сметаной. Подавать горячим — божественно вкусное мясное блюдо.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закусочный торт из крабовых палочек — быстро и эффектно

Приготовьте, если хочется видеть на столе торт, а на десерты не тянет. Эта закуска выглядит эффектно, готовится быстро и не требует долгой возни.

Разверните палочки, выложите первый слой, нанесите майонез, присыпьте яйцами и сыром. Добавьте огурец, уложите второй слой палочек и повторите сборку. Закройте верх последними пластами и охладите. Торт держит форму, легко режется и выглядит празднично.

Пирожные «Снежные хлопья» — десерт без выпечки за 10 минут

Мини-пирожные, которые выглядят как из дорогой кондитерской. Нежные, кремовые и с красивой посыпкой.

Основу из печенья и растопленного масла утрамбуйте в формочки. Взбейте сливочный сыр со сгущенкой. Растопите белый шоколад, вмешайте в крем. Распределите крем по основе, украсьте растопленным белым шоколадом и посыпьте кокосовой стружкой. Охладите 12 минут.

