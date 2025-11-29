Пирожные «Снежные хлопья» — готовлю на Новый год без выпечки за 10 минут

Эти мини-пирожные выглядят так, будто их только что привезли из дорогой кондитерской, но на самом деле собираются они за считаные минуты. Никакой выпечки, минимум ингредиентов. Получаются нежные, кремовые, с легким шоколадным вкусом и эффектной «зимней» посыпкой сверху.

Возьмите 200 граммов песочного печенья и измельчите его в крошку любым удобным способом. Растопите 50 граммов сливочного масла и вмешайте в крошку, чтобы получилась плотная масса для основы. Разложите ее по маленьким формочкам и слегка утрамбуйте.

Для крема подготовьте 150 граммов сливочного сыра и 100 граммов сгущенки. Взбейте их до гладкой воздушной консистенции, чтобы крем держал форму и легко наносился. Растопите 50 граммов белого шоколада и вмешайте его в крем — он сделает вкус насыщеннее.

Разложите крем по подготовленным основам, разровняйте ложкой. Растопите еще 30 граммов белого шоколада и капните на поверхность тонкими нитками. Посыпьте пирожные кокосовой стружкой — хватит всего одной столовой ложки, чтобы создать эффект снега. Уберите в холодильник на 12 минут.

Совет: чтобы пирожные держали форму идеально, охладите основу заранее: пять минут в морозилке — и масса станет более устойчивой.

Калорийность: примерно 260 ккал на 100 г, время приготовления: 10–12 минут.

