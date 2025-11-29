Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех

Этот рецепт требует восемь ингредиентов для приготовления: копченая утиная грудка — 300 г, свежие шампиньоны — 200 г, зеленое яблоко, сливочный сыр — 150 г, рукола — 50 г, кедровые орешки — 40 г, клюквенный соус — 100 г, листья салата для подачи. Утку и яблоко нарезаем тонкой соломкой, грибы мелко шинкуем и пассеруем до испарения влаги. На пищевую пленку выкладываем пласт из утки, яблока и грибов, смазанный сливочным сыром для связки. В центр укладываем горсть свежей руколы для пикантной горчинки и горсть кедровых орешков. Формируем плотный рулет при помощи пленки и даем ему пропитаться в холоде не менее трех часов. Перед подачей рулет разрезают на порции, выкладывают на листья салата, художественно поливают густым клюквенным соусом, создавая эффект брусничной ветки, и щедро обсыпают обжаренными кедровыми орешками, имитирующими чешую шишки.

Ранее мы рассказывали о сметаннике, который готовится проще, чем вы думаете