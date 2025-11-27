День матери
27 ноября 2025 в 15:30

Овсянка теперь улетает пачками: вкусный овсяноблин на завтрак — вместо надоевшей яичницы и готовится быстрее чем оладьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Овсянка теперь улетает пачками: вкусный овсяноблин на завтрак — вместо надоевшей яичницы и готовится быстрее чем оладьи. Такой овсяноблин выручает в те утра, когда хочется съесть что-то питательное, но времени совсем мало. Он готовится всего за пару минут и дает приятное чувство сытости благодаря балансированному составу. Сладость яблока, легкая корица и нежный творожный сыр делают этот завтрак одновременно полезным и по-домашнему вкусным.

Для основы беру овсяные хлопья — 40 г и смешиваю их с 2 яйцами и 40 мл кефира, оставляю массу на несколько минут, чтобы набухла. Можно измельчить хлопья в блендере, тогда текстура получится более нежной. Банан — 140 г нарезаю тонкими дольками. На сковороде растапливаю 3 г сливочного масла, выливаю овсяное тесто и обжариваю пару минут до подрумянивания. После переворота выкладываю ломтики банана, добавляю корицу и сахарозаменитель по вкусу и довожу под крышкой до мягкости. Готовый овсяноблин смазываю творожным сыром — 30 г и посыпаю измельченными грецкими орехами — 10 г. Получается сытный, ароматный и очень быстрый завтрак, который легко повторить даже в самые занятые дни.

Ранее мы готовили «Рёшти» — швейцарскую золотую картофельную корону. Простые ингредиенты перенесут вас в ресторан.

Проверено редакцией
завтраки
блины
оладьи
панкейки
простой рецепт
