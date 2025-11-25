День матери
25 ноября 2025 в 15:30

Надоела жареная картошка? Готовим «Рёшти» — швейцарская золотая картофельная корона: простые ингредиенты перенесут вас в ресторан

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Надоела жареная картошка? Готовим «Рёшти» — швейцарская золотая картофельная корона: простые ингредиенты перенесут вас в ресторан. Рёшти — это простое, но по-настоящему королевское блюдо из Швейцарии. Тонко тёртая картошка превращается в большую хрустящую лепёшку с нежной, мягкой сердцевиной. Готовится легко, а вкус покоряет с первого кусочка. Идеально на завтрак, ужин или в качестве гарнира к мясу.

Ингредиенты: картофель — 600 г, соль — ½ ч.л., масло сливочное — 30 г, масло растительное — 2 ст.л., сыр твёрдый — 50 г, бекон — 70 г, яйцо — 1 шт. (для пашота).

Картофель натирают на крупной тёрке длинными полосками, слегка подсаливают и аккуратно перемешивают. На сковороде разогревают смесь сливочного и растительного масла — такой дуэт даёт нужный аромат и идеальный золотистый цвет. Выкладывают картофель, формируя ровный круглый «блин», слегка прижимают лопаткой и обжаривают на среднем огне 6–8 минут. Затем аккуратно переворачивают — удобнее всего с помощью большой тарелки — и обжаривают ещё 5–7 минут до хрустящей короны. Посыпать горячую лепёшку тёртым сыром, добавить хрустящий бекон или выложить сверху нежное яйцо пашот.

Получается универсальное, ароматное и очень уютное блюдо, которое словно переносит в альпийский домик с видом на горы. Такой простой картофель, а вкус — по-настоящему швейцарский и незабываемый!

Ранее мы готовили картофельные колдуны. Простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем.

