День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:00

Готовить картофельные колдуны не сложно: простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовить картофельные колдуны не сложно: простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем. Это блюдо стало настоящим открытием для моей семьи! Нежные картофельные колдуны с сочной мясной начинкой покорили даже привередливых детей.

Для начинки берем: фарш говяжий — 300 г, фарш куриный — 300 г, лук репчатый — 1 шт., масло сливочное — 30 г, соль и перец по вкусу.

Для картофельной основы: картофель — 1 кг, лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., мука — 3-4 ст.л., сметана — 2 ст.л., соль и перец.

Лук для начинки мелко режу и пассерую на сливочном масле до золотистости. Смешиваю с двумя видами фарша, солю и перчу. Картофель натираю на мелкой терке, слегка отжимаю лишнюю жидкость. Добавляю яйцо, муку, сметану и мелко нарезанный лук — тесто должно быть пластичным. Формирую лепешки из картофельной массы, в центр выкладываю мясную начинку и аккуратно защипываю края, придавая форму пирожков. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки.

Секрет: подаю со сметаной и свежим укропом. Идеально сочетается с маринованными огурчиками или квашеной капустой.

Ранее мы готовили праздничные ежики с картошкой в духовке. Простой рецепт с акцентом для вкусного Нового года.

Проверено редакцией
Читайте также
Натираем на мелкой терке и выкладываем прямо ложкой на сковороду: картофельные колдуны с фаршем без мороки — ничего не надо лепить
Общество
Натираем на мелкой терке и выкладываем прямо ложкой на сковороду: картофельные колдуны с фаршем без мороки — ничего не надо лепить
Эти зразы готовлю сразу в двойном объеме — семья сметает с тарелок: мой личный топ-рецепт
Общество
Эти зразы готовлю сразу в двойном объеме — семья сметает с тарелок: мой личный топ-рецепт
Эти трубочки из лаваша «А-ля пицца» не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество
Эти трубочки из лаваша «А-ля пицца» не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Праздничные ежики с картошкой в духовке: простой рецепт с акцентом для вкусного Нового года
Общество
Праздничные ежики с картошкой в духовке: простой рецепт с акцентом для вкусного Нового года
Вместо обычной картошки готовлю эти сочные зразы — сытный ужин на скорую руку: эти котлетки сметают с тарелок
Общество
Вместо обычной картошки готовлю эти сочные зразы — сытный ужин на скорую руку: эти котлетки сметают с тарелок
колдуны
зразы
простой рецепт
картошка
картофель
фарш
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финляндия строит забор в метре от границы с Россией
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
«Не сливать»: Лавров объяснил, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным
Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября
Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.