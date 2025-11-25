Готовить картофельные колдуны не сложно: простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем

Готовить картофельные колдуны не сложно: простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем. Это блюдо стало настоящим открытием для моей семьи! Нежные картофельные колдуны с сочной мясной начинкой покорили даже привередливых детей.

Для начинки берем: фарш говяжий — 300 г, фарш куриный — 300 г, лук репчатый — 1 шт., масло сливочное — 30 г, соль и перец по вкусу.

Для картофельной основы: картофель — 1 кг, лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., мука — 3-4 ст.л., сметана — 2 ст.л., соль и перец.

Лук для начинки мелко режу и пассерую на сливочном масле до золотистости. Смешиваю с двумя видами фарша, солю и перчу. Картофель натираю на мелкой терке, слегка отжимаю лишнюю жидкость. Добавляю яйцо, муку, сметану и мелко нарезанный лук — тесто должно быть пластичным. Формирую лепешки из картофельной массы, в центр выкладываю мясную начинку и аккуратно защипываю края, придавая форму пирожков. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки.

Секрет: подаю со сметаной и свежим укропом. Идеально сочетается с маринованными огурчиками или квашеной капустой.

