06 ноября 2025 в 11:30

Натираем на мелкой терке и выкладываем прямо ложкой на сковороду: картофельные колдуны с фаршем без мороки — ничего не надо лепить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Натираем на мелкой терке и выкладываем прямо ложкой на сковороду: картофельные колдуны с фаршем без мороки — ничего не надо лепить. Любите национальные блюда Белоруссии? Тогда знакомьтесь с классическим рецептом картофельных колдунов — мини-закусок с сочной начинкой из сырого фарша. Они легкие в исполнении и приносят огромное удовольствие.

Какие продукты нужны: картофель (500 г), фарш (говяжий или свиной, 300 г), яйцо (1 шт.), сметана (2 ст. л.), мука (3 ст. л.), чеснок (1–2 зубчика), соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Очищенный картофель натрите на мелкой терке, слегка отожмите и смешайте с яйцом, сметаной, мукой, измельченным чесноком, солью и перцем. Сырой фарш приправьте солью и перцем. Нагрейте масло на сковороде. Ложкой выкладывайте на сковороду картофельную массу, сверху размещайте фарш и снова прикрывайте слоем картофельной массы. Обжаривайте колдуны на среднем огне до золотисто-коричневой корочки.

Колдуны получаются сочными и ароматными, прекрасно подходят как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Попробовав их однажды, вы навсегда останетесь поклонником этого простого и вкусного блюда.

Ранее мы готовили яичницу на картофельной подушке. Рецепт белорусского завтрака на большом дранике — самое вкусное, что можно приготовить из картошки.

