Яичница на картофельной подушке: рецепт белорусского завтрака на большом дранике — самое вкусное, что можно приготовить из картошки. Хотите начать день с оригинального и сытного завтрака? Попробуйте приготовить яичницу на пышном картофельном дранике. Получается очень вкусно, сытно и полезно.

Первый этап — готовим картофельный драник. Мелко натрите картофель, добавьте сырое яйцо, немного муки, соль и перец. Замесите густоватое тесто и пожарьте его на разогретой сковороде с обеих сторон до красивого золотистого оттенка.

Затем приступаем к яичнице. Разогрейте сливочное масло, бросьте в него колечки белого лука и слегка обжарьте. Вбейте яйцо, посыпьте черным перцем и сушеным тимьяном. Прожаривайте яичницу до нужной степени готовности.

Завершающий аккорд — поместите готовую яичницу сверху на драник. Красиво подавайте на тарелочке, украсив веточкой зелени. Такой завтрак отлично утоляет голод и заряжает энергией на долгое время. Рекомендуем попробовать хотя бы раз — будете готовить постоянно!

