Копчёно-крабовая яичница на завтрак: обалденно вкусно и просто — так вы точно не готовили

Копчёно-крабовая яичница на завтрак: обалденно вкусно и просто — так вы точно не готовили

Копчёно-крабовая яичница на завтрак: обалденно вкусно и просто — так вы точно не готовили. Приготовьте утреннее блюдо, которое приятно удивит своей сочностью и насыщенным ароматом. Предлагаем добавить в традиционную яичницу плавленый колбасный и легкий копчёный сыры вместе с мягкими крабовыми палочками. Получится сытный и вкусный завтрак, идеально сочетающийся с чашечкой горячего чая или кофе.

Вам понадобится пара яиц, одна столовая ложка сливочного масла, немного колбасного или копченого сыра, две-три крабовые палочки и зелень петрушки. Если любите острые нотки, можете также положить маленькую щепотку черного молотого перца.

Растопите масло на слабом огне, тонко нарежьте крабовые палочки кружочками и равномерно разложите на сковороде. Натёртый на мелкой тёрке сыр распределите сверху, разбейте яйца в разогретую сковороду. Готовьте примерно три минуты под закрытой крышкой, пока белки не станут матовыми, а желтки останутся чуть жидковатыми внутри. Перед подачей присыпьте яичницу нарубленной петрушкой. Это простое, но оригинальное сочетание продуктов зарядит вас энергией и хорошим настроением на весь день!

Ранее мы готовили батон в омлете с начинкой. Обалденный завтрак за 5 минут — готовится моментально, а выглядит как из кафе.