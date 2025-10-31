Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:44

Батон в омлете с начинкой: обалденный завтрак за 5 минут — готовится моментально, а выглядит как из кафе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Батон в омлете с начинкой: обалденный завтрак за 5 минут — готовится моментально, а выглядит как из кафе. Надоел скучный завтрак из тостов или яичницы? Попробуйте необычный, но простой вариант — батон в омлете с ветчиной и сыром! Это блюдо покорит всю семью: хрустящая корочка, нежный омлет и ароматная начинка создают идеальное сочетание вкусов.

Взбейте три яйца с щепоткой соли до лёгкой пены. Разогрейте сковороду, добавьте немного масла и вылейте яичную смесь. Сразу же уложите прямо в неё четыре ломтика батона или белого хлеба, слегка прижав к яйцам. Когда низ подрумянится (через 2–3 минуты), аккуратно переверните так, чтобы хлеб оказался внизу. На одну половину омлета выложите начинку: нарезанную варёную колбасу или ветчину, ломтики помидора и огурца.

Посыпьте 40 г тёртого сыра (можно использовать плавленый) и накройте второй половиной. Подержите на огне ещё 1–2 минуты, пока сыр не расплавится. Разрежьте пополам на 2 бутерброда. Подавайте горячим — завтрак, от которого все будут в восторге, готов!

Ранее мы делились рецептом шокоблинов. Обалденный завтрак с творожной начинкой, а еще это десерт, который не испортит фигуру.

омлеты
яйца
хлеб
батон
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
