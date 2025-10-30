Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:15

Семья подсела на эти шокоблины: обалденный завтрак с творожной начинкой, а еще это десерт, который не испортит фигуру

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья подсела на эти шокоблины: обалденный завтрак с творожной начинкой, а еще это десерт, который не испортит фигуру. Это идеальный компромисс между вкусом и пользой! Воздушные блинчики с насыщенным шоколадным ароматом и нежной творожной сердцевиной станут вашим любимым диетическим десертом. Готовится просто, выглядит аппетитно, а съедается моментально — можно украсить ягодами и листиками мяты для праздничного настроения.

Для начала смешайте 2 яйца с подсластителем, постепенно влейте 600 мл молока комнатной температуры. В отдельной миске соедините 100 г цельнозерновой (или обычной) и 60 г рисовой муки с 15 г какао‑порошка, просейте в яично‑молочную смесь. Добавьте 10 мл оливкового масла и тщательно перемешайте до однородности. Выпекайте блины на антипригарной сковороде без масла по 1–2 минуты с каждой стороны. Для начинки взбейте 320 г творога с 115 г греческого йогурта, добавьте ванилин (1 г) и подсластитель по вкусу до кремообразной консистенции. Намажьте готовые блины творожным кремом и сверните в трубочки — десерт готов к подаче!

Ранее мы готовили блины по-мароккански с дырочками. Простой рецепт с манкой украсит ваш завтрак.

блины
какао
шоколад
простые рецепты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле
Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.