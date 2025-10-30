Семья подсела на эти шокоблины: обалденный завтрак с творожной начинкой, а еще это десерт, который не испортит фигуру

Семья подсела на эти шокоблины: обалденный завтрак с творожной начинкой, а еще это десерт, который не испортит фигуру. Это идеальный компромисс между вкусом и пользой! Воздушные блинчики с насыщенным шоколадным ароматом и нежной творожной сердцевиной станут вашим любимым диетическим десертом. Готовится просто, выглядит аппетитно, а съедается моментально — можно украсить ягодами и листиками мяты для праздничного настроения.

Для начала смешайте 2 яйца с подсластителем, постепенно влейте 600 мл молока комнатной температуры. В отдельной миске соедините 100 г цельнозерновой (или обычной) и 60 г рисовой муки с 15 г какао‑порошка, просейте в яично‑молочную смесь. Добавьте 10 мл оливкового масла и тщательно перемешайте до однородности. Выпекайте блины на антипригарной сковороде без масла по 1–2 минуты с каждой стороны. Для начинки взбейте 320 г творога с 115 г греческого йогурта, добавьте ванилин (1 г) и подсластитель по вкусу до кремообразной консистенции. Намажьте готовые блины творожным кремом и сверните в трубочки — десерт готов к подаче!

